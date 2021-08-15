Khám phá công viên được đúc hoàn toàn bằng thủy tinh, những tác phẩm thủy tinh từ thác nước chảy đến khu rừng xanh tất cả đều có

Jeju Glass Castle là công viên được đúc hoàn toàn bằng thủy tinh ở đảo Jeju, Hàn Quốc. Tới đây, bạn sẽ choáng ngợp bởi những khu rừng, thác nước, hoa lá bằng thủy tinh tuyệt đẹp. Đây được xem là địa điểm thích hợp để bạn có những bức ảnh xinh lung linh.

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