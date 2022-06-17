Khách mời kém duyên cưỡng hôn cô dâu trong ngày cưới, thái độ của chú rể khiến nhiều người phẫn nộ

Một người đàn ông đang dùng tay ấn đầu cô dâu và chú rể để làm lễ giao bái. Ngay khi cặp đôi vừa hành lễ xong, người này bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cô dâu rồi cưỡng hôn. Trước hành động thô thiển của người đàn ông, chú rể không có phản ứng chỉ mà chỉ đứng cười.
Video 17:17 17/06/2022

Tú Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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