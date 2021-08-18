Hot girl đến từ Ukraina thể hiện màn uốn dẻo như người không xương, dân mạng "há mồm" vì những động tác cực khó cũng được cô làm một cách trơn tru

Nghệ sĩ xiếc Ruslana Krutas, 21 tuổi, Ukrain, tập luyện thể dục dụng cụ từ năm 3 tuổi. Cô có thể uốn và gập người ở những vị trí khó nhất. Sau khi xem được đoạn video này nhiều người cứ nghĩ rằng cô gái này hình như không có xương. Bởi những động tác cô làm đều ở mức độ cực khó.

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