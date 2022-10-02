Hậu scandal oanh tạc Showbiz Việt, Hoài Linh ôm hoa không hết, Thủy Tiên bị fan bắt hát không cho nghỉ, Mr Đàm tặng quà bất ngờ cho fan 90 tuổi

Năm 2021 vừa qua chắc có lẽ là năm đại hạn của Showbiz Việt, khi những nghệ sĩ gạo cội như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên... liên tục bị dính scandal.
Video 14:13 02/10/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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