Hậu chia tay của Bảo Anh - Hồ Quang Hiếu, vui vẻ chúc phúc cho chuyện trăm năm của tình cũ

Hồ Quang hiếu mới đây đã công khai người yêu mới và cho biết rất hạnh phúc trong mối quan hệ này và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2023. Bảo Anh cho biết rằng bản thân rất vui vẻ chúc phúc và sẵn sàng đến góp mặt chung vui tại đám cưới tương lai của người yêu cũ.

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