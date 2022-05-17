Hành động "điên rồ" của nhiếp ảnh gia động vật hoang dã và màn vật lộn nghẹt thở khiến người xem cũng phải sởn da gà

Austin Stevens là một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã. Với kinh nghiệm tiếp xúc với các loài động vật hoang dã và đặc biệt là các loài rắn độc hay trăn thì Austin đã có thể khống chế được con trăn hung dữ, hãy cùng theo dõi chi tiết qua video dưới đây!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-dong-dien-ro-cua-nhiep-anh-gia-dong-vat-hoang-da-va-man-vat-lon-nghet-tho-khien-nguoi-xem-cung-phai-son-da-ga-469245.html