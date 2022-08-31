Hai thanh niên bị một phen bạt vía chỉ vì xe đạp điện đang đi tự dưng phát nổ

Vụ việc xảy ra tại thành phố Mậu Danh, Quảng Đông (Trung Quốc). Hai thanh niên đang di chuyển bằng xe đạp điện trên con phố thì nhận thấy chiếc xe có vài điểm bất thường nên dừng xe lại. Ngay sau đó, chiếc xe đột nhiên bốc khói và bùng lửa dữ dội khiến hai thanh niên sợ hãi, bỏ chạy. Nguyên nhân vụ cháy là do pin hỏng.

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