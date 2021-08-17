Giới trẻ "đu trend" mặc đồ, trang điểm quay về thời của cha mẹ, dân tình thấy thế liền "bắt chước" làm theo

Trào lưu phối đồ theo xu hướng thập niên 80 thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, có tới 79,7 triệu lượt xem. Các cô nàng hóa trang điểm, mặc trang phục giống như thời cha mẹ của mình ngày trước. Khiến dân tình nhanh chóng đu trend.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gioi-tre-du-trend-mac-do-trang-diem-quay-ve-thoi-cua-cha-me-dan-tinh-thay-the-lien-bat-chuoc-lam-theo-418632.html