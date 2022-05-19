Giả định rằng một ngày nào đó con người biến mất, một loài thông minh sẽ tiến hóa mạnh mẽ và thay thế, làm chủ Trái đất, đó là loài nào?

Giả định rằng một ngày nào đó con người biến mất, một loài thông minh sẽ tiến hóa mạnh mẽ và thay thế, làm chủ Trái đất, đó là loài nào? Kết quả phân tích của giới khoa học khiến nhiều người bất ngờ.

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