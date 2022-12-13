Gã đàn ông say rượu, hung tợn nắm tóc dìm nước cô gái rồi bị đánh hội đồng và nhận kết cực đắng

Vụ việc xảy ra tại một công viên ở Valencia, Tây Ban Nha. Một người đàn ông 52 tuổi say rượu, túm tóc và dìm nước cô gái vì nghi là đồng phạm của kẻ cắp điện thoại. Kết quả là tên này bị hai người đàn ông khác đánh tơi tả sau đó. Cô gái được đưa đi bệnh viện điều trị, còn gã đàn ông bị Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha quy vào tội cố ý giết người.

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