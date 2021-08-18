Diệu Nhi cover siêu hit của Bruno Mars, khiến người nghe quên luôn bản gốc, ước mơ trở thành "diva" sắp thành hiện thực?

Không cần phòng thu hoành tráng hay thiết bị thu âm phức tạp, chỉ với một chiếc micro và một xế hộp thôi Diệu Nhi cũng đã có thể tạo nên một tiết mục live..."đi vào lòng người". Diệu Nhi đã cover siêu hit Leave The Door Open của Bruno Mars. Khiến người nghe quên luôn bài gốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dieu-nhi-cover-sieu-hit-cua-bruno-mars-khien-nguoi-nghe-quen-luon-ban-goc-uoc-mo-tro-thanh-diva-sap-thanh-hien-thuc-418835.html