Đầu bếp nhí 3 tuổi gây bão MXH khi liên tục có những clip nấu ăn cực đáng yêu

Bella Fairhurst chỉ mới chập chững biết đi, tuy nhiên cô bé đã có hàng nghìn người hâm mộ trên khắp thế giới thông qua kênh video nấu ăn do bố lập hộ. Bên cạnh đó, cô bé còn gây sốt ở Việt Nam khi các bà mẹ thường xuyên mở những video của cô bé cho các con của mình xem vào những lúc giải lao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-bep-nhi-3-tuoi-gay-bao-mxh-khi-lien-tuc-co-nhung-clip-nau-an-cuc-dang-yeu-418665.html