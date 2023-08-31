Đang ngủ trưa, người đàn ông bị ‘quái vật’ tấn công, ngồi vậy cắn lại nó để tự giải thoát cho bản thân

Vụ việc hy hữu xảy ra ở Thái lan, người đàn ông tên Sarayuth Malachan là nhân viên bảo vệ đang ngủ trưa ở nhà riêng ở tỉnh Samut Prakan thì thấy đau nhói ở mắt cá chân. Thì ra ông bị con trăn lớn tấn công và quấn quanh chân mình, ông ta tỉnh dậy và cắn lại con trăn để tự giải thoát cho bản thân.

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