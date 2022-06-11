Đang đi mua sắm, cô gái la hét hoảng loạn, 'phá nát' cửa hàng, biết được nguyên nhân khiến ai cũng cười không khép miệng

Sự việc được ghi lại vào ngày 6/6, tại Thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.Trong clip, một con chuột đột nhiên nhảy xuống sàn và chạy loạn xạ trước mặt chủ cửa hàng tên Shi. Quá sợ hãi, cô gái này đã nhảy lên giá treo quần áo khiến nó đổ xuống sàn. Sau đó, cô nhanh chóng đứng dậy và chạy khỏi cửa hàng.
Video 23:24 11/06/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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