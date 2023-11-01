Đang đi dạo bãi biển, người đàn ông rùng mình khi bất ngờ bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Video ghi lại cảnh tượng xảy ra tại công viên quốc gia Quần đảo Vịnh Georgian, Ontario, Canada. Theo đó, người đàn ông đang đi dạo bãi biển thì bất ngờ bắt gặp cảnh một con rắn nước bắt được con cá bống tròn và nuốt chửng con mồi, cảnh tượng khiến người đàn ông rùng mình.

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