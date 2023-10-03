Đàn sư tử đang nằm phơi nắng, bất ngờ nhổm dậy rồi đi nhường đường cho ‘đối thủ’, danh tính khiến bất cứ kẻ đi săn nào cũng e dè

Đoạn video ghi lại cảnh tượng vô cùng thú vị về tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng trong thế giới tự nhiên. Cụ thể bầy sư tử đang nằm phơi nắng bất ngờ đứng dậy nhường đường cho một đàn voi, làm nhiều người xem thấy thú vị về màn tương tác giữa hai loài động vật mạnh mẽ.
Video 08:57 03/10/2023

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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