Cú móc volley siêu phẩm tao nên "cơn địa chấn" làm tung lưới đối phương của cầu thủ giúp đội nhà giành chiến thắng ngoạn mục

Bàn thắng tuyệt đẹp này xuất hiện trong trận đấu giữa hai đội Royal Obrero và Entre Rios, ở Bolivia. Cầu thủ Franco Valdez đã tung cú móc volley "thần sầu" làm thủng lưới đối thủ. Bàn thắng này đã san bằng tỉ số, giúp Royal Obrero giành chiến thắng.
Video 10:41 10/08/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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