Chuyên gia bắt rắn phải nhập viện ngay sau khi trình diễn bắt hổ mang bằng tay không

Jagad Muda là một chuyên gia bắt rắn nổi tiếng ở tỉnh Jawa Timur, Indonesia. Công việc chính hằng ngày của anh là hỗ trợ người dân trong vùng khống chế những con rắn bò vào nhà. Vừa qua anh thực hiện một màn trình diễn bắt rắn hổ mang bằng tay không. Tuy khống chế được con rắn nhưng anh vẫn bị nó cắn vào tay và phải đi cấp cứu ngay sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-bat-ran-phai-nhap-vien-ngay-sau-khi-trinh-dien-bat-ho-mang-bang-tay-khong-504467.html