‘Chúa tể đầm lầy’ lạc bước lên bờ chạm mặt ‘chúa tể sơn lâm’, cuộc đại chiến kịch tính và cái kết bất ngờ

Đoạn video ghi lại hình ảnh hy hữu giữa cá sấu và bầy sư tử. Con cá sấu bị mắc cạn trên đồng cỏ trở thành tâm điểm thu hút đàn sư tử và cuộc chiến đã diễn ra. Trước sức mạnh và khả năng săn mồi đỉnh cao của sư tử, cá sấu đã bỏ mạng.

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