Chú vượn thản nhiên đu dây cáp điện giữa lòng thành phố không khác gì "Tarzan" mới rời rừng

Vụ việc khôi hài nhưng không kém phần nguy hiểm này xảy ra tại một đường phố ở Phnom Penh, Campuchia. Chú vượn từ đâu xuất hiện rồi đi thăng bằng trên dây điện, không khác gì đang diễn xiếc, thậm chí nó còn đu dây cáp một khoảng cách dài. Hiện vẫn chưa có tung tích hay thông tin gì về chú vượn.
Video 14:25 11/12/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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