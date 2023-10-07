Cảnh tượng kinh hoàng, người đàn ông phát hiện con trăn thảm đang ngoạm chặt con mồi và chậm rãi nuốt chửng thật rùng mình

Đoạn clip được ghi lại tại vùng ngoại ô đông nam bang Queensland, Australia. Video ghi lại cảnh một con trăn thảm đang ăn thịt con mồi trên mái nhà hàng xóm, nhưng khác lạ hơn là con trăn thảm treo mình trên mái nhà và thò đầu xuống dưới.

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