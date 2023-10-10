Căng thẳng nghẹt thở giây phút trâu rừng đơn độc phản đòn đầy kịch tính với hàng chục con sư tử và cái kết

Video ghi lại cuộc săn bắt hồi hộp, đàn sư tử với hàng chục con đã tấn công một con trâu. Dù chỉ có một mình nhưng con trâu cũng không dễ dàng bỏ cuộc, nó đã thể hiện sự gan dạ và có những màn phản đòn khiến cho bầy sư tử phải e dè.
Video 06:30 10/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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