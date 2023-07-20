Cá nhám voi khổng lồ tung mình săn mồi trên biển Quy Nhơn, du khách reo hò chiêm ngưỡng 'điềm lành' từ đại dương!

Khoảng 12h trưa 20/7, một số người hoạt động du lịch ở xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn cùng đoàn du khách di chuyển bằng ca nô từ khu vực bãi dứa, xã Nhơn Lý để vào bờ thì bắt gặp một con cá nhám voi lớn đang bơi lội kiếm ăn ở vùng biển Nhơn Lý.
Video 23:14 20/07/2023

Thúy Nga (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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