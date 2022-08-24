Bị trăn khủng siết cổ, người đàn ông ngã gục xuống đất trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người

Trong clip, một người đàn ông đang quấn con trăn lên cổ mình và thực hiện màn biểu diễn mạo hiểm. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, con vật bất ngờ tấn công và siết chặt lấy cổ người đàn ông này. Người đàn ông sau đó đổ gục xuống sân khấu và cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Chứng kiến sự việc, khán giả lại nghĩ rằng đó là một phần trong màn biểu diễn. Phải mất một lúc sau, mọi người mới nhận thấy rắc rối đang xảy ra và lao vào can thiệp.

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