Bị trăn khủng siết cổ, người đàn ông ngã gục xuống đất trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người

Trong clip, một người đàn ông đang quấn con trăn lên cổ mình và thực hiện màn biểu diễn mạo hiểm. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, con vật bất ngờ tấn công và siết chặt lấy cổ người đàn ông này. Người đàn ông sau đó đổ gục xuống sân khấu và cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Chứng kiến sự việc, khán giả lại nghĩ rằng đó là một phần trong màn biểu diễn. Phải mất một lúc sau, mọi người mới nhận thấy rắc rối đang xảy ra và lao vào can thiệp.
Video 20:25 24/08/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu