Bị tấn công 'hội đồng', trâu rừng nổi điên húc xuyên đùi sư tử và cái kết

Dù chỉ có một mình, trâu rừng vẫn cố gắng chiến đấu. Thậm chí, nó còn dùng sừng húc vào người một con sư tử cái khiến kẻ thù bị một phen khốn đốn. Điều đáng buồn là dù làm cho kẻ thù bị thương nặng nhưng trâu mẹ cuối cùng vẫn phải chịu kết cục đau lòng vì bị những con sư tử còn lại lao vào tấn công.

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