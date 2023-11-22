Bất ngờ trước cảnh tượng có 1-0-2, hàng trăm con quạ núi mỏ vàng bay lượn trên không trung thu hút sự chú ý của nhiều người

Đoạn video ghi lại hình ảnh một đàn quạ núi mỏ vàng với hàng trăm con đã được ghi lại khi bay cùng nhau ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ phía trên Ardon vào ngày 15/4. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người địa phương và khách du lịch, cũng như các nhà khoa học và các nhà bảo tồn môi trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-truoc-canh-tuong-co-1-0-2-hang-tram-con-qua-nui-mo-vang-bay-luon-tren-khong-trung-thu-hut-su-chu-y-cua-nhieu-nguoi-632237.html