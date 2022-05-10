Báo sư tử vồ người đi bộ, phản ứng cực nhanh của người đàn ông đã cứu sống anh ta

Khi đang đi bộ dọc theo một đường mòn trên núi, người đàn ông bất ngờ bị một con báo sư tử nhảy vồ ra tấn công. Người này nhanh chóng quay lại, đối mặt với con vật rồi hét lớn, tạo nên âm thanh như tiếng gầm. Bất ngờ trước phản ứng của người đàn ông, con báo sư tử hoảng sợ, lập tức bỏ chạy.
Video 18:01 10/05/2022

Tú Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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