Đại bàng: Bà mẹ tuyệt vời của 'chúa tể bầu trời', xây tổ trên vách đá, bón mồi ngon cho con mỗi ngày!

Đại bàng vàng cái là một nữ thợ săn cừ khôi và hôm nay đã mang một con chồn hương về tổ. Con đại bàng mẹ đã cố gắng bón con mồi này cho con non thưởng thức. Con đại bàng mẹ cũng đã rất kiên nhẫn khi cho con non của mình ăn nhiều lần trong ngày.
Video 17:33 21/08/2023

Hàn Huyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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