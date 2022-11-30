Trứng rán đừng chỉ cho hành: Bỏ thêm loại rau này vừa ngon, bổ dưỡng gấp đôi lại hỗ trợ ngừa K hiệu quả

Người Nhật có nhiều bí quyết chế biến thực phẩm giúp cải thiện dinh dưỡng , làm tăng hương vị món ăn, ngon miệng hơn. Một trong số đó phải kể đến đó là việc sử dụng lá hẹ để nấu nướng hàng ngày. Thay vì hành lá, người Nhật làm món trứng chiên thường cho thật nhiều hẹ, nhờ vậy món ăn hấp dẫn hơn hẳn.

Cây hẹ còn có tên là cửu thái hoặc khởi dương thảo, giàu dược tính và có mùi thơm đặc trưng. Nó không chỉ được dùng trong các món ăn mà còn là cây thuốc chữa nhiều bệnh. Theo Đông y, lá hẹ để sống có tính nhiệt, nhưng khi nấu chín thì có vị cay giúp ôn trung, tán ứ và giải độc cơ thể hiệu quả. Chính vì những lợi ích này mà người Nhật cực kỳ ưa chuộng lá hẹ. Khi chiên trứng, họ ít khi dùng hành lá như người Việt mà sử dụng hẹ để nâng cao sức khỏe , đánh bay bệnh tật. Nhiều gia đình Nhật còn hay xào hẹ chung với thịt hoặc rắc lên đậu phụ, họ ăn món này quanh năm nhưng nhiều nhất là vào những ngày hè.

- Nâng cao hệ tim mạch và tuần hoàn máu, giúp trẻ lâu

Trong lá hẹ rất giàu chất chống oxy hóa như organosulfur và thiosulfate… giúp ngăn ngừa sự hình thành của cục máu đông, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nâng cao khả năng lưu thông máu trong cơ thể. Chất chống oxy hóa của hẹ cũng giúp trẻ lâu, đẩy lùi nếp nhăn hiệu quả.

- Cải thiện hệ tiêu hóa

Lá hẹ có công dụng loại bỏ các vi khuẩn, nấm men và nấm có hại thường xuyên cản trở quá trình tiêu hóa trong đường ruột. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn của lá hẹ giúp loại bỏ ít nhất 30 chủng salmonella gây suy giảm chức năng tiêu hóa của đường ruột. Loại rau này còn hỗ trợ làm giảm chứng đầy hơi và kích thích tiêu hóa.

- Ngăn ngừa K

Trong lá hẹ có hợp chất alliums có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số loại k. Đồng thời, một vài hợp chất khác được phát hiện trong lá hẹ, chẳng hạn như lưu huỳnh còn giúp cản trở sự phát triển và lây lan của tế bào k ra khắp cơ thể.

- Ngăn ngừa loãng xương

Lá hẹ sở hữu nhiều vitamin K - một vi chất quan trọng góp phần vào sự hình thành xương khớp. Nếu chăm ăn, lượng vitamin K này sẽ mang lại nhiều hiệu quả trong quá trình phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương.

- Cải thiện trí nhớ

Trong hẹ chứa đầy đủ choline và folate là 2 chất có liên quan trực tiếp đến việc cải thiện chức năng não bộ và nâng cao trí nhớ ở người cao tuổi. Đặc biệt hơn, chúng còn giúp hạn chế rối loạn nhận thức và rối loạn tâm trạng, cực kỳ hữu hiệu trong việc cải thiện trí nhớ và ngừa bệnh mất trí.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến Trứng rán lá hẹ

Chuẩn bị nguyên liêu:

4 quả trứng gà

100g hẹ

1/2 muỗng canh nước mắm, 1 củ hành tím và 1 trái ớt cắt.

Chế biến:

Đầu tiên, bạn đập 4 trứng gà vào tô. Hành tím bóc vỏ, cắt lát mỏng. Ớt bỏ cuống rồi cắt nhỏ. Hẹ nhặt lá vàng, lá úa rồi rửa sạch, cắt khúc dài khoảng 2 lóng tay.

Dùng đũa khuấy tan 4 quả trứng, sau đó nêm vào 1/2 muỗng canh nước mắm và 1 trái ớt cắt, trộn đều. Tiếp đến, bạn cho hẹ đã cắt khúc vào, khuấy đều. Lưu ý nếu không thích ăn cay bạn có thể không cho thêm ớt vào.

Sau đó, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, khi dầu nóng cho 1 củ hành tím cắt lát vào phi thơm. Khi hành hơi xém vàng, cho toàn bộ hỗn hợp trứng hẹ vào. Dùng đũa và muỗng dàn đều để lá hẹ trải khắp mặt trứng và chiên trứng trên lửa nhỏ 3 - 5 phút đến khi mặt trứng cứng lại.

Sau đó, bạn tạm thời tắt bếp. Cho trứng ra đĩa dẹt rồi lật trứng lại, cho mặt còn lại của trứng xuống chảo rồi bật bếp ở lửa nhỏ, chiên thêm 2 - 3 phút nữa là đạt.

Kết quả bạn có đĩa trứng rán lá hẹ có màu vàng đẹp mắt xen lẫn màu xanh mát mắt của lá hẹ. Khi ăn trứng có vị bùi béo, đậm đà, thơm đặc trưng mùi lá hẹ và hãy ăn khi còn nóng.