Mách bạn cách nhận biết bún sạch bằng nước mắm

Trong cuộc sống hàng ngày của người Việt, bún là nguyên liệu quen thuộc khi kết hợp với nhiều nguyên liệu sẽ đem lại nhiều món ăn hấp dẫn như bún chả, bún bò, bún riêu, bún thịt nướng…

Để đáp ứng nhu cầu dùng bún trong cuộc sống hàng ngày khá cao của người dân, nhiều cơ sở sản xuất bún đã dùng hóa chất trong quy trình chế biến để tăng lợi nhuận hơn.

Quy trình chế biến bún sạch thông thường sẽ mất 5 - 7 ngày. Nguyên liệu chính để làm bún sạch là tinh bột gạo tẻ. Điểm nhận biết sợi bún sạch là bún có màu trắng ngà của gạo và độ giòn dai tự nhiên.

Quy trình chế biến bún sạch mất nhiều thời gian -Ảnh: Internet

Những hóa chất thường được sử dụng để cho vào bún là chất huỳnh quang tinopal, chất tẩy trắng funfit và hàn the. Đây là những hóa chất độc hại nằm trong danh mục các chất phụ gia cấm dùng trong chế biến thực phẩm.

Bún chứa nhiều hóa chất độc hại là chất phụ gia cấm dùng -Ảnh: Internet

Khi vào cơ thể, chúng có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu tồn tại trong cơ thể với một khoảng thời gian dài thì sẽ dẫn đến làm hư hại đường tiêu hóa niêm mạc thành ruột, viêm loét ruột dạ dày.

Ăn bún chứa hóa chất gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe -Ảnh: Internet

Đặc biệt sẽ gây ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan, thận khi tồn tại trong thời gian dài. Thậm chí, có thể gây ung thư.

Do đó, khi nhận biết đó là bún có chứa hóa chất thì bạn không nên dùng.

2. Cách nhận biết bún sạch bằng nước mắm

Phân biệt bún sạch và bún chứa hóa chất bằng mắt thường -Ảnh: Internet

Thông thường, trước giờ chúng ta vẫn áp dụng biện pháp nhận biết bún sạch với các đặc điểm bên ngoài như có độ mềm bình thường, không bóng nhẵn và có màu trắng ngà tự nhiên của gạo. Với bún có độ trắng, độ bóng bất thường thì khả năng người sản xuất đã dùng chất tẩy trắng độc hại cho vào rất cao.

Tuy nhiên, việc nhìn những đặc điểm của sợi bún để xác định bún có nhiễm hóa chất hay không cũng khó đoán chính xác. Sử dụng một chén nước mắm là cách hay để có thể giúp bạn xác định độ an toàn của bún.

Dùng nước mắm giúp xác định độ sạch - bẩn của bún -Ảnh: Internet

Cách thức thực hiện:

Để nhận biết bún sạch - bẩn chỉ bằng chén nước mắm bạn có thể thực hiện như sau:

Dùng nước mắm giúp xác định bún chứa hóa chất nhanh, chuẩn xác nhất được nhiều người áp dụng hiệu quả -Ảnh: Internet

Cho bún vào hai bát chứa lượng nước mắm như nhau

Trộn thật đều lên. Với bát bún sạch, bạn sẽ thấy nước mắm ngấm vào sợi bún và sợi bún mềm ra nhanh hơn.

Cách phân biệt bún sạch - bún chứa hóa chất bằng nước mắm -Ảnh: Internet

Với bún được tẩm hóa chất, sợi bún sẽ mất nhiều thời gian để ngấm nước mắm, sợi bún cũng sẽ khô và rời hơn.

Lưu ý:

Đảm bảo dùng nước mắm nguyên chất để phân biệt bún -Ảnh: Internet

Bởi mắm không phải là một loại nước có chất đặc trưng, mỗi loại nước mắm lại có một công thức khác nhau. Muốn dùng nước mắm để phân biệt bún chứa hóa chất, bạn cần đảm bảo đó không phải là nước mắm bẩn.

Vậy là bạn đã có thể nắm được cách nhận biết bún sạch bằng nước mắm khá đơn giản. Để loại trừ nguy cơ mắc những bệnh tật đáng tiếc và duy trì những món ngon từ bún cho mình và người thân, bạn cần thật tinh ý khi chọn bún.

Hãy là người tiêu dùng thông thái, chọn thực phẩm một cách thông minh, không chọn thực phẩm theo quảng cáo hay theo cảm tính nhé!