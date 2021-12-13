Hướng dẫn 5 món ngon từ cà tím hao cơm, dễ làm

Dưới đây là một số món ngon từ cà tím với những nguyên liệu dễ kiếm mà bạn có thể trổ tài ngay chính trong căn bếp của gia đình.

Cà tím là loại thực phẩm rất phổ biến ở Việt Nam. Nó không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như protein, chất béo, chất xơ, kali, vitamin C, vitamin B6,... Chính vì những dưỡng chất tuyệt vời đó, cà tím luôn là sự lựa chọn của các chị em nội trợ. Đặc biệt, các món ăn từ cà tím đều khá dễ làm, ít tốn thời gian nhưng lại giúp bữa ăn thêm đặc sắc, không còn nhàm chán.

Cà nấu bung là một món ăn rất hấp dẫn của miền Bắc, đặc biệt là vào mùa đông giá rét. Món ăn này cần khá nhiều nguyên liệu nhưng đều là nguyên liệu dễ kiếm, dễ mua và kết quả sẽ làm bạn hài lòng vì cả gia đình sẽ có một bữa cơm hết sức ngon miệng.

+ Thịt ba chỉ: 200 gr

+ Đậu hũ chiên: 2 miếng

+ Cà chua: 2 trái

+ Tỏi băm

+ Hành tím băm

+ Nước cốt me

+ Rau tía tô

+ Gia vị thường dùng: dầu ăn, nước mắm, đường, hạt nêm, muối, bột nghệ,…

1.2. Cách chế biến cà tím nấu bung

Bước 1: Sơ chế rau, quả

Cà tím rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, ngâm vào nước muối pha loãng để tránh bị thâm đen.

Cà chua rửa sạch, cắt miếng cau.

Tía tô nhặt sạch, rửa sạch, cắt sợi.

Món ăn cần khá nhiều nguyên liệu nhưng đều là nguyên liệu dễ kiếm, dễ mua

Bước 2: Ướp và xào thịt

Thịt 3 chỉ rửa sạch, cắt thành miếng mỏng, sau đó ướp với 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường và 2 muỗng cà phê nước mắm, sau đó trộn đều lên và ướp 15 phút.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, chờ dầu nóng cho hành tím và tỏi băm vào phi thơm, sau đó cho thịt đã ướp vào xào sơ.

Bước 3: Xào cà tím

Khi thịt đã săn lại, cho cà tím vào, đảo sơ.

Sau đó cho cà chua và đậu hũ chiên vào, đảo đều.

Khi thịt đã săn lại, cho cà tím vào, đảo sơ

Nêm vào chảo 1 muỗng rưỡi cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm, đảo đều cho hỗn hợp thấm đều gia vị.

Bước 4: Hoàn thiện món cà tím nấu bung

Cho hỗn hợp thịt + cà tím + đậu đã xào vào 1 cái nồi lớn, đổ nước xâm xấp mặt hỗn hợp.

Cho vào nồi 1/3 muỗng cà phê bột nghệ, 2 muỗng canh nước cốt me, khuấy đều, đậy nắp lại, nấu với lửa lớn.

Khi nước sôi, cho thêm 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng rưỡi cà phê nước mắm, khuấy đều.

Khi nước sôi lại lần nữa thì cho lá tía tô đã cắt sợi vào khuấy đều rồi tắt bếp.

1.3. Thành phẩm

Cà nấu bung là một món ăn rất hấp dẫn của miền Bắc, đặc biệt là vào mùa đông giá rét

Món cà tím nấu bung có màu vàng óng ánh, bùi, béo, chua chua, ngọt đậm, thơm nồng rất hấp dẫn, ăn với cơm trắng thì còn gì tuyệt bằng.

II. Cà tím nhồi thịt sốt dầu hào

Món cà tím nhồi thịt với màu sắc bắt mắt là sự kết hợp giữa hương vị đậm đà của nước sốt, cà tím mềm, béo cùng với nhân thịt thơm ngon, thấm gia vị. Cắn vào một miếng là khoang miệng tràn ngập hương vị thơm lừng.

2.1. Nguyên liệu

+ Cà tím: 1 trái

+ Giò xay: 50 gr

+ Dầu hào: 2 muỗng canh

+ Nước tương: 2 muỗng canh

+ Dầu mè: 1 muỗng cà phê

+ Tỏi băm

+ Gia vị thường dùng: tiêu, đường, muối, dầu ăn…

2.2. Cách chế biến món cà tím nhồi thịt sốt dầu hào

Bước 1: Ướp giò sống

Ướp giò xay với 1 ít tiêu xay và tỏi băm, dùng muỗng trộn thật đều.

Bước 2: Sơ chế cà tím

Cà tím rửa sạch, cắt miếng thành những khoanh dày khoảng 4 – 5 cm. Sau đó khứa nhẹ làm đôi nhưng không làm rời miếng cà tím.

Bước 3: Nhồi nhân

Dùng muỗng lấy một lượng vừa phải giò đã ướp, nhét vào miếng cà tím thật cẩn thận để miếng cà tím không bị đứt rời và phần nhân nằm gọn trong miếng cà tím.

Dùng muỗng lấy một lượng vừa phải giò đã ướp, nhét vào miếng cà tím

Lưu ý: Khi nhồi nhân xong, bạn có thể dùng 1 ít dầu ăn quét đều bên ngoài cà tím, cách này giúp cà tím khi chiên giòn hơn và nhân không bị rớt ra ngoài.

Bước 4: Chiên cà tím

Cho dầu vào chảo, chờ dầu nóng, thả từ từ cà tím đã nhồi vào chiên cho vàng thì vớt ra, để ráo dầu.

Lưu ý: Vặn lửa vừa chờ dầu nóng rồi hãy thả cà vào chiên với lửa nhỏ, để phần nhân được chín đều. Để biết dầu đã đủ độ nóng hay chưa, bạn có thể dùng đũa chạm vào đáy chảo, nếu thấy bọt khí nổi lên thì dầu đã đạt. Lúc cà tím chuyển vàng, có thể vặn lửa lớn hơn một chút, trở đều các mặt cho vàng hơn rồi tắt bếp, giúp mặt ngoài cà giòn và ít thấm dầu hơn khi vớt ra.

Bước 5: Làm nước sốt

Cho vào chén 2 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê dầu mè, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh nước, trộn đều tất cả gia vị lại với nhau cho hoà tan hoàn toàn.

Bước 6: Hoàn thành

Bắc một cái chảo lên bếp, cho cà tím đã chiên cùng với nước sốt vừa pha vào đảo đều trên lửa nhỏ. Đảo liên tục cho tới khi nước sốt sánh lại thì tắt bếp.

2.3. Thành phẩm

Món cà tím nhồi thịt với màu sắc bắt mắt là sự kết hợp giữa hương vị đậm đà của nước sốt, cà tím mềm, béo cùng với nhân thịt thơm ngon, thấm gia vị

Cà tím mềm mại cùng với nhân thịt thơm ngon, được nêm nếm đậm đà hương vị ăn vào là thích ngay thôi.

III. Cà tím chiên giòn

Cà tím chiên giòn là món ăn vặt thơm ngon lớp vỏ ngoài giòn rụm, phần nhân cà tím bên trong mềm, thơm bùi mùi trứng, rất ngon và hấp dẫn.

3.1. Nguyên liệu làm cà tím chiên giòn

+ Cà tím: 1 trái (khoảng 200 gr)

+ Hành lá: 2 nhánh

+ Trứng gà: 1 quả

+ Bột chiên giòn: 100 gr

+ Nước lọc: 70 ml

+ Dầu ăn: 400 ml

+ Gia vị thường dùng: tiêu xay, muối, hạt nêm, đường,…

Nguyên liệu làm cà tím chiên giòn

3.2. Cách chế biến cà tím chiên giòn

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cà tím rửa sạch, cắt bỏ phần cuống, dùng dao cắt cà thành từng khoanh tròn độ dày vừa ăn (1 – 1,5 cm), sau đó cho vào ngâm với nước muối pha loãng khoảng 5 – 10 phút để cà tím không bị thâm đen, rồi vớt ra rổ để ráo.

Trứng gà đập ra tô, cho vào tô 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu xay, 1/3 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê đường, dùng đũa đánh đều hỗn hợp cho tới khi gia vị tan hết.

Hành lá cắt bỏ gốc và phần lá úng, rửa sạch để ráo, cắt nhỏ.

Bước 2: Pha bột

Cho vào hỗn hợp trứng + gia vị vừa đánh 70ml nước lọc, 100 gram bột chiên giòn, dùng đũa khuấy đều đến khi bột tan và có độ sánh mịn. Hỗn hợp bột vừa phải, không quá đặc cũng không quá lỏng.

Tiếp theo bạn cho hành lá vào hỗn hợp bột vừa rồi trộn đều.

Cuối cùng cho hết cà tím vào tô bột, dùng muỗng trộn cho bột phủ đều cà tím.

Hỗn hợp bột vừa phải, không quá đặc cũng không quá lỏng

Bước 3: Chiên cà tím với bột

Bắc chảo lên bếp, để lửa vừa, cho 400 ml dầu ăn vào chảo. Đợi dầu nóng, cho cà tím đã phủ bột vào chiên với lửa nhỏ. Thường xuyên trở cà cho tới khhi cà chín vàng đều cả 2 mặt thì vớt ra dĩa.

Lần lượt chiên cho tới khi hết cà.

3.3. Thành phẩm

Món ăn này nếu ăn cùng tương ớt thì càng tuyệt vời

Vậy là bạn đã có ngay món ăn vặt thơm ngon đơn giản ngay tại nhà vô cùng dễ làm.

Cà tím chiên giòn có lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong béo béo, dai dai sẽ là món ăn vặt khá thú vị không kém phần hấp dẫn. Món ăn này nếu ăn cùng tương ớt thì càng tuyệt vời.

IV. Salad cà tím ớt chuông

Salad là một trong những món ăn thơm ngon, tốt cho sức khỏe, lại đơn giản, dễ thực hiện, đây chính là lựa chọn hoàn hảo, giúp cân bằng vị giác, chống ngấy khi những bữa ăn có quá nhiều món dầu mỡ.

4.1. Nguyên liệu làm salad cà tím ớt chuông

+ Cà tím: 3 trái

+ Ớt chuông đỏ: 1 trái

+ Ớt chuông xanh: 1 trái

+ Hành tây: 1 củ

+ Ngò rí

+ Thì là

+ Nước cốt chanh

+ Tỏi

+ Dầu oliu

+ Gia vị thường dùng: đường, muối, tiêu,…

Cách chọn mua ớt chuông tươi ngon

Nên chọn những quả ớt chuông có bề mặt da bóng, trơn, dày, vẫn còn cuống dính chặt vào thân, cầm lên thấy nặng tay và có màu sắc sáng. Đây sẽ là những quả ớt chuông tươi ngon và giàu chất dinh dưỡng.

Không chọn mua những quả ớt chuông mềm nhũn, vỏ có những vết thâm, xỉn màu và nứt nẻ vì đây là những quả đã hư và không còn nhiều dưỡng chất.

Nên chọn những quả ớt chuông có bề mặt da bóng, trơn, dày, vẫn còn cuống dính chặt vào thân, cầm lên thấy nặng tay và có màu sắc sáng

4.2. Cách chế biến Salad cà tím ớt chuông

Bước 1: Sơ chế rau củ

Cà tím, ớt chuông mua về các bạn ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút sau đó xả sạch lại với nước lạnh, để ráo.

Cà tím cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn dày khoảng 2 – 3 cm.

Ớt chuông cắt lát, sao cho kích thước bằng với cà tím.

Hành tây bóc vỏ, cắt lát mỏng.

Tỏi đập dập, băm nhỏ

Thì là băm nhỏ.

Bước 2: Xào nguyên liệu

Bắc chảo lên bếp, cho 5 muỗng canh dầu oliu vào, đợi dầu nóng, cho toàn bộ phần cà tím vào và xào với lửa vừa khoảng 5 - 6 phút cho cà tím chín vàng và xém cạnh thì tắt bếp, sau đó thêm 1/4 muỗng cà phê muối và trộn đều rồi cho ra tô.

Cho toàn bộ phần cà tím vào và xào với lửa vừa cho cà tím chín vàng và xém cạnh

Lau sạch chảo bằng khăn giấy, sau đó thêm 2 muỗng canh dầu oliu vào, đợi dầu nóng, cho tiếp phần hành tây, tỏi băm vào chảo và phi thơm khoảng 2 phút. Khi hành tỏi đã thơm, cho ớt chuông xanh và đỏ vào xào với lửa vừa khoảng 2 phút để ớt chín. Nêm vào chảo ¼ muỗng cà phê muôi, ¼ muỗng cà phê tiêu xay, thì là băm nhỏ vào chảo, đảo đều thêm khoảng 1 phút nữa rồi tắt bếp, cho ra tô, để nguội.

Bước 3: Trộn salad

Cho cà tím, ớt chuông xào vào tô cùng với 4 muỗng canh cốt chanh, 1/2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh dầu oliu, rau ngò rí vào và trộn đều.

Nêm nếm lại cho vừa ăn rồi dùng màng bọc thực phẩm bao lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 giờ là có thể thưởng thức.

Lưu ý: Nên cho salad vào tủ lạnh khoảng 1 giờ trước khi sử dụng, giúp cho món salad được thấm đều gia vị và kích thích vị giác hơn.

4.3. Thành phẩm

Cho salad vào tủ lạnh khi sử dụng, giúp cho món salad được thấm đều gia vị và kích thích vị giác hơn

Thưởng thức món salad cà tím ớt chuông với nước sốt chua ngọt đậm đà, các loại rau củ mềm, ngọt không chỉ đem lại dinh dưỡng mà còn cho bữa cơm thêm phong phú hơn.

V. Cà tím cuộn chay nướng

Cà tím cuộn chay nướng thơm ngon, mới lạ sẽ làm bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn.

5.1. Nguyên liệu làm cà tím cuộn chay nướng

+ Cà tím: 2 trái

+ Đậu hũ trắng: 200 gr

+ Gia vị chay: đường, hạt nêm, muối, nước mắm chay, dầu ăn, sốt ướp đồ nướng chay,…

Lưu ý: Chọn những miếng đậu ngon, làm tự nhiên có màu trắng ngà, trắng sữa, không có dấu hiệu đổi màu sang vàng như đậu có pha thạch cao.

5.2. Cách chế biến cà tím cuộn chay nướng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đậu hũ rửa nhẹ tay với nước, cắt thành từng khối vuông nhỏ.

Cà tím rửa sạch, cắt đôi theo chiều ngang rồi cắt thành lát dài, độ dày khoảng 1 mm.

Cà tím rửa sạch, cắt đôi theo chiều ngang rồi cắt thành lát dài, độ dày khoảng 1 mm

Ướp cà tím với 1 muỗng cà phê muối, trộn đều và để khoảng 5 phút cho cà thấm. Sau khi ướp xong, đem cà đi rửa sạch với nước để cà không bị mặn.

Lưu ý: Dùng dao bào cắt cà tím nhanh và mỏng hơn, ướp cà với muối giúp cà ra bớt mủ chát, không bị thâm đen, như vậy cà sẽ mềm và dễ cuộn hơn.

Bước 2: Xào nhân

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo khoảng 2 - 3 muỗng canh, nếu muốn, bạn có thể cho một ít hành vào phi thơm rồi xào với đậu hũ cho đậu chín vàng, săn lại.

Nêm thêm 1 muỗng cà phê sốt ướp thịt nướng chay, đảo đều nhẹ tay cho chín và thấm đều.

Lưu ý: Bạn có thể thay thế đậu hũ bằng củ sắn (củ đậu) hoặc các loại rau củ, nấm đều được, tùy theo khẩu vị gia đình.

Bước 3: Cuộn cà tím

Cà tím sau khi rửa sạch với nước, để ráo thì lấy từng miếng ra, cho đậu hũ vào bên trong và cuộn tròn lại, ghim vào xiên que để chuẩn bị đi nướng.

Cà tím sau khi rửa sạch với nước, để ráo thì lấy từng miếng ra, cho đậu hũ vào bên trong và cuộn tròn lại, ghim vào xiên que

Bước 4: Nướng cà tím cuộn chay

Có thể nướng bằng bất cứ dụng cụ gì mà nhà có như bếp than, bếp điện, lò nướng, nồi chiên không dầu,… Khi cà mềm và tỏa mùi thơm là đã chín.

Lưu ý: Khi nướng, bạn nhớ đảo đều tay để cà không bị cháy. Nên phết dầu ăn lên vỉ nướng hoặc khay (nếu nướng bằng lò) để cà không bị khô và dính vào vỉ hoặc khay.

5.3. Thành phẩm

Cà tím cuộn chay nướng thơm ngon với vị cà tím tươi ngon, ngọt tự nhiên, thêm mùi thơm của sốt nướng thật đậm đà, hấp dẫn đúng không nào.

VI. Mẹo nhỏ

6.1. Cách chọn cà tím tươi ngon

Bạn nên chọn những quả cà tím có vỏ ngoài nguyên vẹn, sáng bóng, mịn và đều màu, phần cuống còn tươi xanh, dính chặt vào thân quả, khi cầm lên cảm thấy chắc tay, không quá nhẹ, ấn nhẹ vào thân quả cảm thấy săn chắc, không mềm nhũn, không có nước chảy ra. Tránh chọn cà tím có phần da bị nhăn, xuất hiện vết bầm hoặc trầy xước, phần cuống bị héo vì đây là cà tím kém chất lượng.

6.2. Cách sơ chế cà tím

Rắc muối lên bề mặt cà tím và để yên trong khoảng 1 tiếng, sau đó dùng khăn giấy được thấm một ít nước lau hết lớp muối đi và chờ chế biến giúp cà tím không bị đắng khi ăn

Cà tím mua về cắt ra, ngâm vào thau nước lạnh có chứa hỗn hợp muối và nước cốt chanh hoặc giấm. Dùng rổ ấn giữ cho phần cà tím hoàn toàn ngập trong nước và chờ đến khi chế biến vớt ra là được. Cách này giúp cà tím không bị thâm đen.

Bạn có thể rắc muối lên bề mặt cà tím và để yên trong khoảng 1 tiếng, sau đó dùng khăn giấy được thấm một ít nước lau hết lớp muối đi và chờ chế biến. Cách này giúp cà tím không bị đắng khi ăn.

6.3. Cách bảo quản cà tím

Bạn có thể dùng khăn giấy bọc cà tím lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh giúp bảo quản cà tím từ 2 - 3 ngày.

Không nên cho cà tím vào túi kín hoặc để gần cà chua, dưa hấu hay chuối, chúng thường khiến cà tím nhanh hư hơn.

Với những cách chế biến cà tím siêu ngon và dễ làm trên, chúc bạn thực hiện thành công và có những bữa cơm gia đình ấm cúng.