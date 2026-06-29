Hãng gia dụng Hàn Quốc mở rộng chuỗi, tìm đối tác bán lẻ

Vào bếp 29/06/2026 20:45

Bằng việc hỗ trợ tối đa từ khâu setup đến vận hành cửa hàng, thương hiệu mong muốn hợp tác lâu dài với các cá nhân và doanh nghiệp bán lẻ gia dụng.

Sau chuỗi thành công từ việc khai trương các cửa hàng mới tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Nha Trang..., LocknLock đang tiếp tục tăng tốc phủ sóng thương hiệu. Đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư khai thác thị trường gia dụng chính hãng đầy tiềm năng tại địa phương.

LocknLock mang đến giải pháp nhượng quyền linh hoạt, "đo ni đóng giày" cho từng đối tác. Tùy thuộc vào vị trí mặt bằng và đặc điểm thị trường khu vực, LocknLock sẽ tư vấn phương án đầu tư, diện tích cửa hàng và danh mục hàng hóa phù hợp nhất.

Hãng gia dụng Hàn Quốc mở rộng chuỗi, tìm đối tác bán lẻ - Ảnh 1

Trở thành đối tác của LocknLock, bạn sẽ sở hữu những đặc quyền vượt trội:

Tận dụng ngay độ nhận diện thương hiệu cực cao và lòng tin sẵn có của hàng triệu người tiêu dùng.

Kinh doanh trọn bộ hệ sinh thái sản phẩm từ hộp bảo quản, bình giữ nhiệt, dụng cụ nhà bếp đến thiết bị điện gia dụng và đồ du lịch. Danh mục đa dạng giúp đối tác chủ động xoay vòng sản phẩm theo thói quen chi tiêu của người dân bản địa.

Một trong những điểm cộng lớn nhất của mô hình nhượng quyền LocknLock là chính sách đồng hành trọn đời. Bạn hoàn toàn không phải đơn độc khi bắt đầu:

Đội ngũ chuyên gia của LocknLock sẽ trực tiếp khảo sát địa điểm, thiết kế không gian, đào tạo nhân sự và phối hợp tổ chức khai trương bài bản, giúp tối ưu thời gian và hạn chế rủi ro ban đầu.

 Đối tác liên tục được cập nhật kiến thức sản phẩm, chuẩn hóa quy trình quản lý, trưng bày và bán hàng theo tiêu chuẩn chuẩn quốc tế.

Không dừng lại ở việc bàn giao hệ thống, LocknLock cam kết đi đường dài cùng đối tác. Thương hiệu thường xuyên tiếp sức bằng các chương trình ưu đãi độc quyền, hoạt động truyền thông và sự kiện kích cầu tại địa phương nhằm liên tục thu hút khách hàng, đảm bảo doanh thu tăng trưởng ổn định.

LocknLock ưu tiên hợp tác cùng các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, am hiểu thị trường địa phương và có mặt bằng phù hợp. Hãy kết nối cùng LocknLock ngay hôm nay để đón đầu xu hướng và kiến tạo cơ hội kinh doanh dẫn đầu!

7 loại cây cảnh dù đẹp đến mấy cũng không nên trồng trong nhà vì gây nguy hiểm

7 loại cây cảnh dù đẹp đến mấy cũng không nên trồng trong nhà vì gây nguy hiểm

Có rất nhiều loài thực vật sẽ tạo điểm nhấn cho ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, chúng lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho con người.

Xem thêm
Từ khóa:   mua sắm đồ da dụng khuyến mãi

TIN MỚI NHẤT

Về thăm nhà nghe lén mẩu chuyện của bố mẹ lúc nửa đêm, tôi khóc nghẹn rồi dứt khoát đưa ra quyết định chấn động cả dòng họ

Về thăm nhà nghe lén mẩu chuyện của bố mẹ lúc nửa đêm, tôi khóc nghẹn rồi dứt khoát đưa ra quyết định chấn động cả dòng họ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Nhân tình của chồng qua đời ngay trên bàn đẻ để lại đứa con đỏ hỏn, hành động sau đó của người vợ khiến gã đàn ông quỳ sụp khóc

Nhân tình của chồng qua đời ngay trên bàn đẻ để lại đứa con đỏ hỏn, hành động sau đó của người vợ khiến gã đàn ông quỳ sụp khóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Nửa đêm đi liên hoan về thấy bóng người lù lù đứng trong phòng khách, tôi bật đèn lên liền hét thất thanh khi rõ danh tính

Nửa đêm đi liên hoan về thấy bóng người lù lù đứng trong phòng khách, tôi bật đèn lên liền hét thất thanh khi rõ danh tính

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Đi làm thủ tục vô tình thấy tên chồng trong khai sinh đứa trẻ lạ, người quen run rẩy gọi điện báo tin khiến vợ sốc ngất

Đi làm thủ tục vô tình thấy tên chồng trong khai sinh đứa trẻ lạ, người quen run rẩy gọi điện báo tin khiến vợ sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 8/7/2026, 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 8/7/2026, 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát như 'hổ mọc thêm cánh', nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát như 'hổ mọc thêm cánh', nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 8/7/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Sau ngày mai, thứ Tư 8/7/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cầm kết quả ADN khẳng định con ruột, chồng vẫn chết lặng phát hiện bí mật của vợ vì đứa trẻ không giống ai trong nhà

Cầm kết quả ADN khẳng định con ruột, chồng vẫn chết lặng phát hiện bí mật của vợ vì đứa trẻ không giống ai trong nhà

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 8/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Đúng ngày mai, thứ Tư 8/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Xả thân cứu cô gái mang bầu chàng trai ngã quỵ trước cú "quay xe" tàn độc của nạn nhân sau đó

Xả thân cứu cô gái mang bầu chàng trai ngã quỵ trước cú "quay xe" tàn độc của nạn nhân sau đó

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 8/7/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 8/7/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Thứ quả được ví như "vị thuốc 4 mùa": Bổ tim, dưỡng thận, ăn đều đặn thì cả năm không lo đổ bệnh

Thứ quả được ví như "vị thuốc 4 mùa": Bổ tim, dưỡng thận, ăn đều đặn thì cả năm không lo đổ bệnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn