Chế độ ăn Clean Eating và một khái niệm mới về ăn uống: ăn sạch

Clean eating (ăn sạch) là một khái niệm đơn giản. Thay vì xoay quanh ý tưởng ăn nhiều hơn hoặc ít hơn những thứ cụ thể (ví dụ, ít calo hoặc nhiều protein hơn) thì clean eating nhấn mạnh tới nguồn gốc thực phẩm và hàm lượng. Cụ thể, chế độ ăn clean eating là ăn thực phẩm nguyên chất hoặc thực phẩm “thật” - chưa được xử lý, tinh chế, và ở dạng tự nhiên nhất có thể.

Clean eating (hay còn gọi là chế độ ăn sạch ) hiện đang là chế độ ăn rất được nhiều người quan tâm. Từ Facebook, Instagram cho tới các tạp chí về sức khỏe , bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của clean eating ở khắp mọi nơi. Vậy thì chế độ này như thế nào? Nó có phải là chế độ ăn giảm cân hay đơn giản chỉ là một cách ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe? Và có những loại thực phẩm eat clean nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

Đa phân chúng ta không ăn đủ lượng trái cây và rau củ. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, 76% người Mỹ không ăn đủ trái cây mỗi ngày và 87% số người không ăn đủ rau quả. Ăn nhiều trái cây và rau quả có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm huyết áp cao, tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, béo phì và ung thư. Chất xơ trong rau củ quả cũng giúp giữ cho hệ vi sinh vật của bạn (toàn bộ vi khuẩn tốt sống trong ruột của bạn) hoạt động tốt, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tự miễn, chống lại mầm bệnh và nhiễm trùng và thậm chí là cải thiện tâm trạng.

Dưới đây là một số bí quyết đơn giản nếu bạn muốn thử áp dụng chế độ ăn clean eating nhé.

2. Ăn các loại hạt nguyên chất

Các hạt nguyên chất sạch nhất là hạt chưa qua chế biến hoặc được xử lý ở mức cơ bản nhất. Thường chúng có chứa một lượng đường tối thiểu, nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và các dưỡng chất khác. Ngũ cốc nguyên chất có thể là yến mạch nguyên hạt cán dạt, bánh mì nguyên cám, các loại hạt được rang chín nhưng không được tẩm ướp gia vị. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận bởi hiện nay thị trường có rất nhiều sản phẩm ngũ cốc với thành phần ghi trên nhãn mác không đảm bảo. Hãy xem xét thật kỹ để lựa chọn được đúng những loại thực phẩm eat clean.

3. Ăn ít thịt

Ăn ít thịt. Ảnh minh họa: Internet.

Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy việc cắt giảm thịt là lành mạnh hơn cho cơ thể con người. Ăn ít thịt giúp giảm huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, ăn nhiều thực vật hơn thịt cũng tăng cường chất xơ, chất béo lành mạnh, vitamin và các khoáng chất.

Nếu lo lắng ăn ít thịt sẽ khiến cơ thể thiếu protein thì bạn có thể chọn các thực phẩm eat clean khác để thay thế như trứng, sữa, đậu và các loại hạt. Chế độ ăn sạch cũng có nghĩa là cắt giảm các loại thịt chế biến như thịt nguội, thịt xông khói và xúc xích.

Lưu ý rằng ăn ít thịt không có nghĩa clean eating là ăn chay bởi lẽ chế độ ăn này không loại bỏ hoàn toàn thịt ra khỏi các bữa ăn hàng ngày.

4. Hạn chế tối đa ăn các thực phẩm đã qua chế biến

Hạn chế tối đa ăn các thực phẩm đã qua chế biến. Ảnh minh họa: Internet.

Không phải là không nên ăn thực phẩm đã qua chế biến. Về mặt kỹ thuật, khi chúng ta sơ chế thực phẩm, thái, trộn rồi nấu chúng ở nhà, đó cũng là chế biến thực phẩm. Vấn đề là rất nhiều đồ ăn đã qua chế biến được bày bán ngoài thị trường được xử lý ở mức vượt quá “điểm an toàn” cho sức khỏe. Chẳng hạn, bạn có thể thấy phẩm màu được sử dụng tràn lan khiến thực phẩm lúc nào cũng có màu sắc sặc sỡ hay đồ ăn như thể được “tắm” trong dầu mỡ.

Tốt nhất là bạn hãy chọn các loại thực phẩm eat clean như sữa chua nguyên chất, phô mai, mì ống nguyên cám hay rau bó xôi. Bạn cũng có thể tự làm salad trộn, sốt mì ống, hummus hay nước dùng ở nhà. Ăn clean eating sẽ giúp cơ thể hạn chế được rất nhiều bệnh tật.

Ngoài những tip trên thì bạn cũng chú ý, không ăn nhiều đường và thực phẩm nhiều natri. Nếu làm được như vậy thì bạn đã áp dụng thành công chế độ ăn clean eating rồi đấy. Hãy thử ngay hôm nay và xem cơ thể của bạn trở nên khỏe khoắn như thế nào nhé.