Chân gà sả tắc - Món ăn vặt ngon giòn đậm vị không thể cưỡng lại

Nếu bạn đang lo ngại việc mình làm sẽ không ngon như ngoài hàng quán thì hãy gạt bỏ suy nghĩ ấy đi nhé! Bất cứ ai cũng có thể làm được món chân gà sả tắc thơm ngon khó cưỡng chỉ với các bước hướng dẫn đơn giản sau đây.

Những năm gần đây, món chân gà sả tắc trở nên rất phổ biến. Nó được xem như là một món ăn vặt “quốc dân”. Từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, ai ai cũng thích món này. Bởi vị chua ngọt của nước sốt cộng với sự giòn giòn beo béo của chân gà, ngon ngất ngây. Mỗi một thành phần gia vị trong món chân gà sả tắc hòa trộn, làm nên một nên hương vị khó cưỡng. Hiện nay, món ăn vặt này được bán rất nhiều trên các con đường, nẻo phố. Tuy nhiên, không có gì tốt nhất bằng việc tự mình làm, đảm bảo vệ sinh, tốt cho sức khỏe .

Đây là những nguyên liệu vô cùng đơn giản, bạn có thể mua ở chợ hay siêu thị đều được. Lưu ý bạn nên chọn những chân gà to, nhiều thịt và tươi hoặc có thể lựa chọn chân gà rút xương bán sẵn ở siêu thị sẽ dễ ăn hơn.

Chọn chân gà to nhiều thịt để làm chân gà ngâm sả tắc

Để chân gà ngâm sả tắc có vị chua nhẹ của tắc, thơm dịu của sả, cay nồng của ớt và giòn sần sật của chân gà thì khâu sơ chế rất quan trọng. Do đó, bạn hãy chú tâm để thực hiện khâu này nhé!

Đầu tiên, bạn hãy rửa chân gà thật sạch, trở nên trắng, sau đó chặt bỏ móng. Tiếp theo bạn hãy ngâm chân gà với nước có pha rượu trắng cùng nửa nhánh gừng đập dập để khử mùi. Sau 15 phút bạn hãy xả lại nước lạnh, để ráo sau đó chặt chân gà làm đôi.

Sau khi đã sơ chế chân gà xong, bạn hãy sơ chế đến sả. Sả phần đầu trắng cắt lát mỏng, phần lá xanh cắt khúc, đập dập. Còn gừng, tỏi rửa sạch, cắt lát mỏng, ớt cắt khoanh nhỏ. Tắc cắt đôi, loại bỏ hạt để tránh bị đắng. Lá chanh cắt sợi.

Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành luộc chân gà. Để luộc chân gà được giòn và ngon thì bạn hãy nấu nước sôi, sau đó mới cho chân gà vào luộc cùng với muối, gừng và 1/2 sả đập dập. Bạn cũng có thể vắt thêm nửa quả chanh để chân gà thêm trắng. Khi chân gà đã chín, bạn hãy vớt ra thau nước đá lạnh đã chuẩn bị sẵn trước đó, để khoảng 1 phút. Sau đó, vớt chân gà ra để ráo nước. Cho chân gà vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút để có độ giòn.

Món gà có ngon hay không là phụ thuộc vào nước gia vị dùng để ngâm chân gà. Do đó, bạn cần pha nước ngâm chân gà phải đúng liều lượng và chuẩn công thức mới được. Theo đó bạn hãy lấy 100ml giấm trắng, 100ml nước mắm, 500ml nước lọc, 300g đường, 1/2 muỗng cà phê muối, đun sôi đến khi hỗn hợp tan rồi tắt bếp. Phần nước gia vị này bạn hãy để cho thật nguội nhé!

Bước cuối cùng chính là ngâm chân gà. Bạn cho sả, ớt, tỏi, gừng, lá chanh đã cắt lát vào phần nước ngâm đã nấu và để nguội. Nước mắm ngâm phải thật nguội mới đổ chân gà và sả, tắc vào. Nếu nước còn nóng sẽ khiến chân gà bị đắng, nhớt và nhanh hỏng. Tiếp theo cho chân gà vào trộn đều.

Sau khi trộn xong bạn hãy cho hỗn hợp chân gà ngâm sả tắc vào hũ thủy tinh, xếp xen kẽ để chân gà đều với sả, ớt, tắc, đổ nước ngâm vào hũ sao cho ngập chân gà. Lúc này, chân gà phải được ngâm ngập trong nước mắm ngâm để không bị thâm, khô và thấm đều gia vị. Bạn cũng có thể dùng vỉ nén bên trên để chân gà không nổi khỏi nước ngâm. Bạn cũng nên dùng hũ thủy tinh lau khô để ngâm chân gà, vừa đẹp mắt vừa đảm bảo an toàn vệ sinh hơn các hũ nhựa. Chân gà ngâm khoảng 8 tiếng là có thể dùng được, bạn hãy bảo quản chân gà trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần trong 4 – 5 ngày.

Các nguyên liệu sơ chế sẵn dùng để ngâm chân gà

Vậy là bạn đã làm xong món chân gà sả tắc rồi đấy. Nhưng mà để biết thành phẩm có thành công như mong đợi hay không thì bạn hãy ăn thử. Nếu chân gà dai giòn sần sật, thơm nức hương thơm của sả, tắc; vị cay của ớt, gừng, đồng thời cảm nhận được chua ngọt, có chút đậm đà của nước mắm thì có nghĩa là đạt chuẩn rồi đấy. Chân gà sả tắc mà chấm kèm muối tiêu chanh, muối ớt xanh hay mắm cay chua ngọt đều rất ngon. Món này rất thích hợp để nhâm nhi cùng bạn bè, người thân vào các dịp lễ hay cuối tuần. Vậy nên khi có cơ hội bạn hãy vào bếp để trổ tài cho mọi người thưởng thức nhé!

Món chân gà sả tắc - Món ăn vặt giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

Nhiều người yêu thích món chân gà sả tắc, một phần vì nó rất ngon, nhưng một phần nữa là do nó có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Thứ nhất, chân gà sả tắc cung cấp một lượng lớn collagen cho cơ thể. Lượng collagen tự nhiên có trong chân gà tương đương với collagen có trong các loại rau xanh và trái cây. Chúng có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ sản sinh các tế bào da mới, thế chỗ các tế bào da chết. Bên cạnh đó tăng khả năng hấp thụ protein và các khoáng chất, hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo của cơ thể một cách tích cực, giúp giảm cân hiệu quả. Hơn thế nữa, collagen tự nhiên có trong chân gà còn giúp thúc đẩy việc cơ thể sản xuất ra nhiều tế bào hồng cầu.

Chân gà ngâm sả tắc là món ăn vặt bổ dưỡng

Với những người già, món chân gà sả tắc được xem như một món ăn bổ dưỡng, có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm các chứng bệnh quan đến xương khớp như đau xương, nhức mỏi xương, loãng xương, xương dễ gãy…Bởi trong chân gà có nhiều protein, canxi và collagen hỗ trợ tăng cường cấu trúc xương, phòng ngừa các vấn đề về xương.

Món ăn này cũng có tác dụng rất tốt trong việc giúp cải thiện hệ tiêu hóa cho mọi người. Bởi không chỉ chứa protein, collagen trong món chân gà có các chất dinh dưỡng khác như chondroitin, glucosamine cũng rất hữu ích, giúp cho đường ruột làm việc hiệu quả hơn, tiêu hóa thức ăn tốt hơn và khỏe mạnh hơn.

Với những trẻ em ốm yếu, khi ăn chân gà sả tắc lại có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp cơ thể chống lại nhiều loại bệnh tật. Bởi chân gà có chứa một số các nguyên tố vi lượng như đồng, magie, kẽm, canxi, phốt pho…

Ngoài ra, món chân gà sả tắc này còn có nhiều tác dụng khác như duy trì sức khỏe của hệ móng và tóc trong cơ thể, giúp chấn thương mau lành, duy trì sức khỏe nướu… Tuy nhiên, để đảm bảo phát huy công dụng của món này, các bạn phải có quá trình chế biến sạch, chân gà tươi, đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là ăn đúng liều lượng. Món ăn vặt này rất ngon, tuy nhiên không phải ăn bao nhiêu cũng được. Bởi ông cha ta đã có câu “cái gì nhiều quá cũng không tốt”, ăn nhiều quá cũng không tốt ngược lại còn gây hại cho sức khỏe. Do đó, các bạn chỉ nên ăn đúng liều lượng theo độ tuổi nhằm phát huy tốt nhất công dụng của món ăn này. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia về liều lượng dùng chân gà sả tắc cho từng đối tượng.

Cuối tuần mà ăn chân gà sả tắc nhâm nhi cùng ly trà đá thì tuyệt vời

Qua đây có thể thấy được món chân gà sả tắc là món ăn vừa dễ làm lại thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho cơ thể. Vậy nên thay vì cho con ăn nhiều đồ chiên nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh thì bạn có thể làm món này để giúp con đổi vị, tốt cho sức khỏe.