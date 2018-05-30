Cách làm thịt rang cháy cạnh thơm ngon cho bữa tối đưa cơm

Vào bếp 30/05/2018 14:18

Muốn làm thịt rang cháy cạnh ngon cần phải biết cách chế biến sao cho thịt vừa thơm, mềm lại không bị teo, cứng. Dâu hiền vợ đảm phải học ngay công thức thịt rang cháy cạnh này đi.

Cách làm thịt rang cháy cạnh ngon không chỉ phụ thuộc vào cách nấu mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cách chọn thịt khi đi chợ. Thịt lợn rang cháy cạnh cần phải lựa loại thịt ba chỉ không bị long, miếng thịt chắc và phần mỡ vừa phải.

Với công thức làm thịt ba chỉ lợn rang cháy cạnh cực ngon dưới đây, bạn có thể đãi cả nhà vào bữa cơm tối. Công thức phù hợp cho gia đình từ 4-6 thành viên.

Cách làm thịt rang cháy cạnh thơm ngon cho bữa tối đưa cơm - Ảnh 1

Thịt rang cháy cạnh là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt Nam - Ảnh: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị làm món thịt rang cháy cạnh

- Thịt ba chỉ lợn: 500g

- Hành lá: 2 cây

- Ớt tươi: 1 quả

- Dầu ăn: 2 thìa cà phê

- Bột canh: 1 thìa cà phê

- Đường trắng: 2 thìa cà phê

- Nước mắm: 2 thìa cà phê

Cách làm thịt rang cháy cạnh thơm ngon cho bữa tối đưa cơm - Ảnh 2

Chọn thịt ba chỉ lợn rang cháy cạnh cần lựa loại thịt săn, chắc - Ảnh: Internet

Hướng dẫn làm thịt rang cháy cạnh

Cách làm thịt rang cháy cạnh rất đơn giản, chỉ cần 20 phút là bạn đã có món thịt rang cháy cạnh mềm tan với phần mỡ cháy xém rất thơm.

Phần 1: Sơ chế thịt

- Thịt ba chỉ mua về, bạn dùng dao cạo sạch bì, sau đó xát muối và rửa sạch với nước rồi để ra rổ đợi ráo nước

- Khi thịt đã ráo nước, bạn thái thịt thành các miếng mỏng cỡ 3mm vừa ăn. Không thái quá mỏng sẽ khiến thịt nhanh bị teo quắt lại, rất khô. Cũng không nên thái thịt quá dày vì miếng thịt sẽ bị dai hoặc không thấm đều gia vị.

- Ướp thịt với 1 thìa cà phê bột canh, ớt tươi cho ngấm khoảng 15 phút

Phần 2: Làm thịt rang cháy cạnh

- Làm nóng chảo, sau đó cho 1 thìa dầu ăn vào, tiếp đến, cho thịt vào đảo đều đến khi săn lại và nước thịt chảy ra

Cách làm thịt rang cháy cạnh thơm ngon cho bữa tối đưa cơm - Ảnh 3

Không ướp đường trước vì sẽ làm miếng thịt dễ bị cứng và nhanh cháy trước khi thấm gia vị - Ảnh: Internet

- Vặn nhỏ lửa đun khoảng 5 phút cho miếng thịt mềm, sau đó nếu còn thừa nước thịt thì chắt hết nước ra

- Cho thêm 1 thìa dầu ăn vào thịt cùng với 2 thìa đường, vặn lửa vừa rồi đảo đều tay để mỡ từ thịt chảy ra, miếng thịt chuyển màu cánh gián là được

- Khi bạn bắt đầu thấy miếng thịt đổi màu và có mùi thơm, cho 2 thìa mắm vào và đảo luôn tay để thịt ngấm đều

- Cuối cùng, cho hành lá vào, đảo đều rồi tắt bếp, nhấc nồi ra ngoài

Cách làm thịt rang cháy cạnh thơm ngon cho bữa tối đưa cơm - Ảnh 4

Thịt rang cháy cạnh vừa ngon lại dễ làm - Ảnh: Internet

Món thịt rang cháy cạnh rất ngon, là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình của người Việt. Từ người già cho tới trẻ nhỏ đều thích thịt rang cháy cạnh ăn với cơm trắng, vừa dễ ăn lại chế biến rất nhanh.

Nếu nhà có trẻ nhỏ, bạn có thể không ướp thịt với ớt để tránh việc các bé bị cay. Phần nước thịt thừa khi làm thịt cháy cạnh, bạn có thể tận dụng để làm nước chấm rau luộc, rất ngon và không làm lãng phí. Chúc các bạn thành công!

Mẹo hay để có món thịt rang cháy cạnh ngon miễn chê, đã ăn là biết tốn cơm!

Mẹo hay để có món thịt rang cháy cạnh ngon miễn chê, đã ăn là biết tốn cơm!

Dưới đây là những mẹo hay để có món thịt rang cháy cạnh ngon miễn chê, đã ăn là biết tốn cơm!

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