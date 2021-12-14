Bắt tay vào làm sa tế siêu ngon, vệ sinh và vô cùng đơn giản

Nhờ có sa tế, mà các món nướng hay món lẩu trở nên hấp dẫn, thơm ngon và đẹp mắt hơn. Chính vì thế mà sa tế dần được lan rộng và trở thành một loại gia vị phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

Sa tế là một loại gia vị được dùng phổ biến trong các bữa ăn hằng ngày để tăng thêm vị cay đậm đà cho món ăn. Với vị cay nhẹ đậm đà, sa tế thường được dùng để tẩm ướp nguyên liệu, tạo nên mùi vị hấp dẫn, màu sắc đỏ đặc trưng và mùi thơm nồng nàn cho các món lẩu, món nướng và các món nước khác.

Nguồn gốc của sa tế được làm từ các loại gia vị đậm đà gốc Ấn Độ. Ngoài ra, sa tế cũng là một loại nước xốt thường được dùng trong nấu ăn ở Trung Quốc, chủ yếu được sử dụng ở các tỉnh như Phúc Kiến, Triều Châu, hay một số món ăn Đài Loan.

Sa tế là hỗn hợp phụ gia được tạo thành từ nguyên liệu chính là ớt, dầu ăn, có thể có thêm sả. Sa tế thường được dùng như một loại gia vị để tẩm ướp thực phẩm, hoặc làm cho món nước lẩu có màu đỏ đặc trưng với chất váng đóng trên mặt nước lẩu cùng mùi thơm hấp dẫn, ngon miệng

Nhờ có sa tế, mà các món nướng hay món lẩu trở nên hấp dẫn, thơm ngon và đẹp mắt hơn - Ảnh: Internet

Việt Nam ta vốn nổi tiếng với nền văn hóa ẩm thực phong phú đặc trưng. Mà nói đến món Việt thì không thể bỏ qua các món ăn với nước dùng quốc hồn quốc túy. Nào phở, bún bò, bò kho hay mì quảng,… Chắc bạn cũng đã từng nghe ai đó bảo "ăn bún bò Huế không có sa tế thì chẳng còn mùi bún bò nữa”. Sa tế chính là điểm sáng với sức mạnh làm mọi món nước thơm hơn. Cùng với đó màu sắc cũng bắt mắt hơn, kích thích vị giác hơn.

Tuy sa tế là một món phụ gia thông dụng, tuy nhiên có những cảnh báo cho rằng sa tế sử dụng ớt bột sẽ có nguy cơ nhiễm chất gây ung thư RhodamineB và dầu ăn dùng để chiên ớt và các thành phần khác rất dễ bị oxy hóa… và đặc biệt, nếu không được bảo quản đúng sẽ gây ra các mầm bệnh tật. Đặc biệt là một số cơ sở sản xuất kém chất lượng, sản xuất các loại Sa tế kém chất lượng, gây ung thư.

Nếu bạn lo ngại mua sa tế bên ngoài có phẩm màu thì hãy theo dõi công thức dưới đây nhé - Ảnh: Internet

Nếu bạn lo ngại mua sa tế bên ngoài có phẩm màu thì hãy theo dõi công thức dưới đây nhé. Với những nguyên liệu gần gũi và cách thực hiện đơn giản, Phụ nữ và Gia đình tin rằng ai cũng có thể làm thành công hũ sa tế tỏi ớt để dành dùng dần.

Nguyên liệu:

4 củ tỏi

2 nhánh xả

30 quả ớt sừng chín đỏ

2 chén ớt bột

Gia vị: dầu ăn, muối, nước tương, đường

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ớt tươi cắt bỏ cuống rồi rửa thật sạch và để ra rổ cho ráo nước. Sau đó cho vào máy xay tỏi ớt xay thật nhuyễn, để ra bát riêng. Sả rửa sạch, cắt thành từng khúc. Rồi băm nhuyễn. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch để ráo nước. Rồi cho vào máy xay tỏi ớt xay nhuyễn.

Sơ chế nguyên liệu trước khi làm sa tế - Ảnh: Internet

Bước 2: Bắt tay và thực hiện

Phi thơm tỏi với 1/2 chén dầu ăn trong chảo lớn. Khi tỏi chuyển vàng thì hạ nhỏ lửa, cho ớt đã xay nhuyễn vào và khuấy đều tay. Khi thấy ớt đã ngấm đều dầu và dầu cũng hơi sôi trở lại thì cho nốt chỗ dầu ăn còn lại với 1 chén ớt khô cùng sả vào. Mở lửa vừa đảo cho nhanh tay cho đến khi sả ngã màu thì thì cho tỏi vào đảo đều.

Xào sa tế ớt trong dầu và nêm gia vị vừa ăn - Ảnh: Internet

Cho muối, tiêu vào sau đó đường, giấm, nước mắm vào cùng lúc đó luôn. Vặn lửa lớn lên lại trộn cho đều hết và thấm gia vị, sau đó vặn lửa nhỏ lại nếu hỗn hợp còn ướt để nó rút nước từ từ, sền sệt là được.

Đợi ớt sa tế thật nguội hãy bỏ vào hũ đựng thực phẩm sạch, khô (ưu tiên hũ thủy tinh) và chia ra 2 phần, 1 phần để ngoài ăn dần ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp còn phần thứ 2 bạn cất tủ lạnh có thể để dành.

Sa tế ớt là gia vị góp phần tạo ra hương vị đậm đà hơn cho món ăn của bạn - Ảnh: Internet

Sa tế ớt là gia vị góp phần tạo ra hương vị đậm đà hơn cho món ăn của bạn. Với cách làm sa tế tại nhà đơn giản này, bạn không cần phải mua gia vị sa tế ớt chứa hóa chất bảo quản không rõ nguồn gốc nữa nhé. Tuy nhiên đừng quá lạm dụng sa tế ớt vì đây là gia vị rất cay nóng nên rất dễ tích nhiệt, dùng nhiều có thể dẫn đến nhiệt miệng, hại bao tử hoặc sinh mụn ngoài ý muốn.

Qua bài viết này, hy vọng các bạn đã hiểu rõ sa tế là gì, cũng như cách làm sa tế và cách chế biến món ăn dê xào sa tế hấp dẫn. Chúc các bạn thành công với cách làm này nhé!