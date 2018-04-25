Ăn trái cây có tốt không nếu nửa đêm đói bụng?

Nhiều người có thói quen ăn hoa quả sau bữa tối hoặc lúc nửa đêm. Tuy nhiên, liệu thói quen này có thực sự tốt như bạn nghĩ?

Bạn làm gì khi cơn đói xảy ra trước khi đi ngủ? Bạn có lấy một ít trái cây hoặc ăn một ít socola? Rơi vào trường hợp này sẽ rất khó để kiềm chế bởi vì chỉ khi đưa thức ăn vào bụng thì bạn mới có thể thoải mái đi ngủ được. Thường một số người sẽ lựa chọn ăn hoa quả, thay vì ăn phô mai, kem hoặc socola vì họ cho rằng ăn trái cây vào ban đêm không dễ làm tăng cân như những loại khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì việc sử dụng bất cứ loại thực phẩm nào có đường trước khi đi ngủ cũng sẽ đi kèm với những vấn đề nhất định.

Có nên hoa quả sau bữa tối? Ăn trái cây sau bữa tối. Ảnh minh họa: Internet. Đầu tiên, phải khẳng định nếu trước khi đi ngủ bạn cảm thấy đói thì ăn trái cây là lựa chọn tốt. Trái cây có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ… nên sẽ giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, trái cây cũng bổ dưỡng hơn nhiều so với ăn các loại thực phẩm khác mà có chứa đường không lành mạnh và chất béo. Nhưng lưu ý duy nhất đó là bạn nên ăn một lượng nhỏ. Tránh ăn quá nhiều vì trái cây cũng chứa đường đấy.

Nên ăn loại hoa quả nào vào ban đêm? Không phải loại trái cây nào cũng có thể ăn nếu bạn cảm thấy đói lúc nửa đêm. Một số lựa chọn tốt hơn cả đó là chuối, táo, lê và các loại trái cây giàu chất xơ khác. Có chị em cho rằng nếu ăn trái cây sau bữa ăn như vậy có thể làm tăng cân. Tuy nhiên, các chuyên gia có dẫn ra nhiều bằng chứng về việc nếu ăn với liều lượng hợp lý thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm là cân nặng vẫn ổn định. Không thể nào tăng cân ngay chỉ sau một đêm ăn 1 đến 2 quả chuối được. Ăn trái cây sau bữa tối có tác động đến hệ tiêu hóa không? Không nên ăn cam lúc nửa đêm nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa. Ảnh minh họa: Internet. Nếu bạn đang mắc phải một vấn đề về tiêu hóa như hội chứng kích thích ruột thì ăn hoa quả nửa đêm không tốt. Tiêu thụ trái cây trước khi đi ngủ sẽ khiến dạ dày khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ, khiến sáng hôm sau bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Ngoài ra, ăn các loại quả có chứa hàm lượng axit cao như dứa và cam sẽ khiến những người có tiền sử bị trào ngược axit hết sức khó chịu. Đối với người bị tiểu đường thì ăn trái cây vào thời điểm này cũng dẫn tới nguy cơ tăng lượng đường trong máu. Thế nên, để đảm bảo an toàn thì bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc một chuyên gia dinh dưỡng. Họ sẽ cho bạn biết loại trái cây nào bạn có thể ăn sau bữa tối để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

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