6 cách chế biến cá lăng nướng ngon tuyệt đỉnh

Cá lăng là một trong những loại cá có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, có thịt thơm ngon. Loại cá này rất giàu chất Omega 3, thịt cá không có nhiều dăm xương,…

Cá lăng nướng là món ăn trứ danh và được nhiều người yêu thích của đất rừng Tây Nguyên. Những miếng cá được ướp cùng với gia vị đậm đà, nướng vàng ươm, thơm phức dậy mùi hơn khi ăn kèm cùng với rau rừng và nước chấm. Hãy cùng chúng tôi thực hiện ngay cách chế biến món ăn từ cá lăng nướng nhé

Giá trị dinh dưỡng của cá lăng bao gồm: Năng lượng: 112kcal; chất béo: 4g; protein: 19g. Theo Đông Y, cá lăng có tính bình, vị ngọt, có tác dụng thông lợi tiểu.

Những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời từ cá lăng

Thịt cá lăng mềm, thơm ngon, ít xương dăm. Cá lăng có thể sử dụng để chế biến thành rất nhiều món ngon khác nhau như: hấp chanh, nướng sả, chiên tươi, nấu cháo (đầu cá), làm chả, kho khô, nấu canh chua lá giang…Nếu được ướp gia vị đúng cách, khi nấu thịt không sẽ không bị nát, thấm đậm gia vị khó có món ngon nào cưỡng lại được.

5 cách chế biến món ăn từ cá lăng nướng

1. Cá lăng nướng muối ớt

Chuẩn bị nguyên liệu

Cá lăng: 1 con 2kg (tùy thuộc vào số lượng người ăn)

Mật ong

Dầu hào, dầu ăn, tương ớt

Hạt tiêu, ngũ vị hương,

Ớt tươi, chanh, hành khô, hành lá, tỏi, sả

Mùi ngò

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế cá lăng

Cá sau khi mua về mang đi làm sạch, cắt bỏ phần đầu rồi để ráo nước. Sau đó lấy dao cắt chéo 2 mặt cá và cắt thành khúc tùy ý. Bạn nhớ khử mùi tanh của cá bằng cách trần qua cùng với nồi nước và rượu đun sôi rồi để ráo nước.

Cá lăng nướng muối ớt

Bước 2: Tẩm ướp cá lăng

Đem ướp cá cùng các gia vị bao gồm: 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu ăn, 1 thìa dầu hào, 2 thìa hành khô đã băm nhuyễn, 3 thìa sả xay, 1 thìa nước mắm, 2 thìa hạt nêm, 1 thìa mì chính, 2 thìa đường, nửa thìa hạt tiêu và 1 thìa ngũ vị hương. Trộn thật đều với nhau và đem đi ướp cá trong khoảng 20-30 phút cho thịt cá ngấm đều hết gia vị.

Bước 3: Đem cá lăng đi nướng

Lưu ý cá lăng nướng nhỏ lửa, đảo đều cả 2 mặt, trong quá trình nướng thường xuyên quét nước ướp cá để thịt cá không bị khô và cháy.

Bước 4: Làm muối ớt chấm cá và thưởng thức

Bạn sử dụng muối bột, sả xay, tiêu và ớt trộn thật đều rồi rang qua, để nguội cho thêm ít một ít mì chính và nước tương là chúng ta hoàn thành.

2. Cá lăng nướng riềng mẻ

Chuẩn bị nguyên liệu

Một con cá lăng 2kg ( tùy số lượng người ăn)

Mẻ: 50g

Củ riềng: 100g

Bột nghệ

Dầu ăn, nước mắm, mắm tôm

Chanh, hành lá, thì là và húng quế, ớt

Lạc rang

bún rối.

Cách chế biến

Cá lăng nướng riềng mẻ

Bước 1: Sơ chế và ướp cá lăng

Làm sạch cá sao cho cá không còn mùi tanh, sử dụng dao thái cá thành từng miếng vừa ăn, dày khoảng chừng 1cm.

Ướp cá lăng cùng với các gia vị như: dầu ăn, nước mắm, mẻ, bột nghệ và nước cốt riềng trong khoảng 1 tiếng. Sau đó các bạn sử dụng màng bọc thực phẩm, bọc kín cho vào ngăn mát tủ lạnh để ướp.

Bước 2: Nướng cá lăng

Các bạn nên mang cá lăng ra xếp từng miếng cá vào trong vỉ nướng và dùng muỗng phết lên mặt cá một lớp dầu ăn rồi tiến hành nướng trên bếp than hoa.

Bước 3: Trang trí và thưởng thức món cá lăng nướng riềng mẻ

Sau khi cá đã chín, các bạn xếp cá lăng ra đĩa trang trí và cùng gia đình thưởng thức.

3. Cá lăng nướng nghệ

Chuẩn bị nguyên liệu

Cá lăng 2kg (tùy thuộc vào số lượng người ăn)

Bột nghệ

Tiêu, đường, hạt nêm, muối

Ớt, tỏi, hành

Cách chế biến

Cá lăng nướng nghệ

Bước 1: Sơ chế cá

Cá lăng đem đi rửa sạch rồi lau khô nước bằng giấy và để ra rổ. Cho thêm gia vị: muối, hạt nêm, hạt tiêu, bột nghệ, ớt, và đường vào bát sau đó trộn đều. Tiếp đến mang cá đi ướp và để trong khoảng 15 – 20 phút.

Bước 2: Tiến hành nướng cá lăng

Cho cá lăng vào khay nướng trong khoảng 20 - 25 phút ở nhiệt độ 180°C . Trở đều 2 mặt cá, nướng thêm khoảng 5 phút.

Bước 3: Trang trí và thưởng thức cùng gia đình

Lưu ý: Món ăn này các bạn nên ăn lúc còn nóng thì mới cảm nhận được hết hương vị thơm ngon của cá lăng nướng nghệ nhé!

4. Cá lăng nướng cuốn bánh tráng

Chuẩn bị nguyên liệu

1 con cá lăng khoảng 1 kg

Sả băm

Bột nghệ (nghệ củ)

Dầu hào

Mật ong

Nước mắm,muối, bột ngọt,đường

Chanh, ớt, tỏi, bột tỏi

Khế,chuối chát, dưa leo

Xà lách, rau thơm

Bún, bánh tráng cuốn, bún

Cách chế biến

Cá lăng nướng cuốn bánh tráng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá lăng rửa qua với nước sạch, sử dụng dấm hoặc chanh chà cho đến khi hết nhớt, rửa lại cho sạch, để ráo. Cho con cá lên thớt cắt lát không đứt.

Bước 2: Ướp cá lăng

Pha hỗn hợp ướp cá gồm: ½ muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê dầu mè(dầu ăn), 1 muỗng canh dầu hào, xíu bột ngọt, 2 muỗng cà phê mật ong, 1 muỗng canh sả băm, ½ muỗng cà phê bột nghệ. Trộn đều tất cả các gia vị, rồi ướp lên từng lát cá, để khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.

Bước 3: Nướng cá

Tiếp đến, các bạn làm nóng lò 200° trong 10 phút, sau đó cho cá vô nướng 15 phút lấy ra quét lên cá ít mật ong rồi cho vào lò nướng thêm 10 phút.

Bước 4: Pha nước chấm

Sơ chế các loại rau: xà lách, rau thơm lặt rửa sạch, chuối chát bào thật mỏng, ngâm vô nước muối pha loãng cho trắng; dưa leo, khế bào mỏng.

Pha mắm chua ngọt gồm các gia vị như: tỏi, ớt băm, chanh đường. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món cá lăng nướng rồi.

5. Cá lăng nướng riềng tiêu xanh

Chuẩn bị nguyên liệu

400 gram cá

20 gram tiêu xanh

30 gram riềng xay

1 thìa phở sa tế tôm

1 củ hành tím

Cách chế biến

Cá lăng nướng riềng tiêu xanh

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá mua về mang đi rửa sạch để khử hoàn toàn mùi tanh có thể dùng giấm và nước muối pha loãng. Hành tím rửa sạch bỏ vỏ.

Bước 2: Ướp cá và làm sốt

Ướp gia vị vào cá lăng để trong khoảng 10 phút cho cá ngấm gia vị.

Lấy tiêu xanh và hành tím giã thật nhỏ để làm thành sốt. Sau đó trộn đều hỗn hợp rồi cho thêm sa tế tôm và mì chính vào, nêm nếm vừa miệng.

Bước 3: Nướng cá

Chuẩn bị than hoa và vỉ nướng. Cho cá vào vỉ nướng, đặt trên than hoa. Lật đều cả hai mặt cho đến khi vàng đều thì cho ra dĩa và thưởng thức nhé!

6. Cá lăng nướng lá lốt

Chuẩn bị nguyên liệu

Cá lăng 1 con

300gr lá lốt

Tỏi, hành tím

Hạt nêm, đường, ớt

Mắm nêm

Cá lăng nướng lá lốt

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế cá lăng

Cá lăng mang đi rửa sạch, ngâm với nước lọc pha rượu trắng. Rửa lại bằng nước sạch, để lọc bỏ xương cá, chỉ nên lấy phần thịt khi nướng sẽ ngon hơn. Băm hoặc xay nhỏ cá lăng nhuyễn mịn. Ướp cá lăng với 2 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, ½ muỗng bột ngọt, hành tím, tỏi băm, trộn tất cả cho đều, ướp trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Dùng lá lốt bọc cá

Lá lốt to rửa thật sạch rồi để ráo. Cho chả cá lăng vào trong chảo, các bạn cho chả cá lăng vào giữa cá và cuộn thật chặt lại. Tiếp theo, các bạn dùng xiên tre xiên vào cá, với mỗi que, các bạn có thể xiên từ 3 – 4 miếng cá cuộn lá lốt.

Bước 3: Nướng chả cá lăng lá lốt

Cho những miếng chả vào trong vỉ nướng, nước trên bếp than hoa, cho xiên tre lên nướng cá cho đến khi cá vàng đều và cho ra đĩa. Trong quá trình nướng cần thường xuyên lật để cá và lá lốt không bị khét.

Như vậy bạn đã hoàn thành món cá lăng lá lốt hấp dẫn. Bạn có thể ăn kèm với những món ăn ngon hấp dẫn thú vị.

Với những chia sẻ ở trên, chúng tôi hy vọng đã giúp bạn biết thêm những công thức chế biến cá lăng nướng thơm ngon để chiêu gia đình bạn luôn có được những bữa ăn dinh dưỡng. Chúc bạn thành công!





