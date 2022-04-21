4 cách nấu cháo thịt bằm dân dã thơm ngon, bổ dưỡng

Thịt heo băm tươi ngon sẽ là thịt có lớp màng ngoài khô, có màu sắc đỏ nhạt hoặc màu hồng tươi. Khi chạm tay vào thịt sẽ không bị nhớt, thịt rắn chắc, không có màu sắc hay mùi vị bất thường.

Cháo thịt bằm, tuy là món cháo đơn giản nhưng mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là cho các bé nhỏ. Ngoài ra, cháo thịt bằm còn có khả năng giải cảm, trị thương hàn cho người bệnh. Cách nấu cháo thịt bằm cũng rất đơn giản chỉ với những bước đơn giản. Cùng tìm hiểu các bạn nhé!

Bạn tuyệt đối không được mua thịt có mỡ màu vàng hoặc để lại dấu tay khi ấn vào thớt thịt. Bởi vì đây có thể là heo bị nhiễm ký sinh trùng.

Để tiết kiệm thời gian, các bạn có thể mua thịt xay đã được xay sẵn tại các chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm uy tín. Ngoài ra, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bạn cũng có thể mua thịt về và tự xay tại nhà.

Cách nấu cháo thịt bằm thơm ngon

1. Cháo thịt bằm rau củ nấm rơm

Nguyên liệu làm Cháo thịt bằm rau củ nấm rơm

Gạo: 1 chén

Trứng gà: 2 quả

Thịt bằm: 100g

Cà rốt: 1 củ

Khoai tây: 1 củ

Nấm rơm: 300g

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Nước lọc: 1.5 lít

Ngò rí: 1 ít

Gia vị thông dụng 1 ít (hạt nêm/ muối/ bột ngọt/ tiêu)

Cách chọn mua nấm rơm tươi ngon

Nên chọn mua nấm có mũ màu xám đậm hoặc màu đen. Bởi mùi vị của nấm sẽ đậm đà và ngon hơn so với màu trắng.

Chọn mua những cây còn búp chưa nở. Mũ nấm có hình tròn hoặc hình trụ. Nên chọn mua nấm có kích thước đồng đều (nhỏ thì nhỏ hết mà lớn thì lớn hết) giúp món ăn có mùi vị đồng nhất.

Nên chọn mua nấm khi bóp nhẹ cảm thấy hơi cứng, bởi sau khi chế biến thì món ăn vẫn giữ được độ dẻo.

Cách chế biến Cháo thịt bằm rau củ nấm rơm

Bước 1: Chuẩn bị gạo và nấu cháo

Cho 1 chén gạo vào nồi hay có thể sử dụng nồi cơm điện. Tiến hành vo sạch gạo với nước và cho vào 1.5 lít nước để nấu cháo. Bạn có thể điều chỉnh lượng nước để cháo đặc hoặc lỏng.

Bước 2: Ướp thịt băm

Thịt băm bạn có thể mua sẵn hoặc mua thịt tươi về rồi tiến hành băm nhuyễn ra.

Ướp thịt băm cùng với một chút gia vị gồm: tiêu, muối, hạt nêm, bột ngọt. Trộn đều lên và để trong khoảng 10 phút cho thịt ngấm gia vị.

Cháo thịt bằm rau củ nấm rơm

Bước 3: Sơ chế các loại rau củ và nấm

Đối với cà rốt, khoai tây và nấm rơm, các bạn mang đi rửa sạch bằng nước thì vớt ra rổ để ráo. Tiếp đến dùng dao cắt thành hạt lựu.

Bước 4: Xào rau củ

Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo và tiến hàng đun với lửa vừa. Khi dầu bắt đầu nóng thì các bạn cho toàn bộ cà rốt và khoai tây vừa mới cắt hạt lựu vào. Dùng đũa đảo sơ qua trong vòng 5 phút đến khi khoai tây và cà rốt chín mềm hơn một chút.

Bước 5: Nấu cháo

Khi thấy hạt gạo trong nồi đã nở, đặc và mềm lại, nồi cháo đang sôi thì các bạn cho cà rốt và khoai tây vào. Dùng đũa khuấy đều để 2 loại rau củ này mềm và chín hơn nữa.

Sau đó cho tiếp phần thịt băm đã ướp vào và tán đều. Đập 2 quả trứng gà vào chén, đánh tan rồi cho vào nồi cháo đến khi thịt chín. Tiếp tục khuấy đều tay để trứng gà hòa tan với cháo, lúc này bạn nêm cháo với muối, hạt nêm cho vừa miệng.

Cuối cùng bạn cho nấm rơm đã cắt hạt lựu vào, đảo qua lại và tiếp tục nấu thêm khoảng 5 phút nữa để nấm chín rồi tắt bếp.

Bước 6: Thành phẩm

Chỉ đơn giản như vậy là đã nấu xong món cháo thịt băm rau củ nấm rơm rồi. Cho một ít cháo ra tô, rắc thêm một ít ngò rí, tiêu cho dậy mùi, bạn đã ngửi được mùi thơm chưa?

Nấm rơm vừa thơm vừa ngọt, ăn vào dai giòn nịnh miệng. Không chỉ vậy, vị ngọt thanh của cháo thịt bằm còn tiết ra từ cà rốt, khoai tây và thịt băm. Đây là một món ăn hội tụ đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, nhất là đối với các bé.

2. Cháo thịt bằm rau củ hạt sen

Nguyên liệu làm Cháo thịt bằm rau củ hạt sen

Thịt băm: 100 gr

Gạo: 1 chén

Cà rốt: ½ củ

Bí đỏ: 200g

Hạt sen: 100g

Đậu xanh: ½ chén

Rau mùi: 1 ít

Hành tím: 1 củ

Nước mắm: 1 muỗng canh

Nước lọc: 1.5 lít

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (hạt nêm/ tiêu/ muối)

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Cách chọn bí đỏ tươi ngon

Bạn nên chọn mua những trái có vỏ màu xanh, vàng cam hay có màu sắc tươi sáng. Chọn mua phần vỏ không bị sứt mẻ, dập úng, khi ấn vào thấy cứng và cầm nặng tay.

Bí đỏ ngon thường sẽ có phần cuống còn tươi, nằm chắc trên đầu bí, chiều dài của cuống từ 2 - 3cm.

Nếu các bạn mua bí để dự trữ không sử dụng ngay thì nên chọn mua những quả bí còn cuống, vỏ hơi xanh vì chúng còn tươi và non, thường có thời hạn bảo quản lâu hơn.

Cách chọn mua hạt sen ngon

Hạt sen tươi sẽ là những hạt sen còn ở trên đài sen và vừa được hái xuống và các hạt sen có kích thước đồng đều. Nếu có thể mua đài sen của Huế thì càng ngon hơn bạn nhé.

’Cháo thịt bằm rau củ hạt sen

Hạt sen già là hạt sen thường có màu trắng ngà, vỏ ngoài căng tròn, khi ăn sẽ không bị sượng. Loại hạt này nếu nấu cháo sẽ có vị bùi và thơm.

Đối với hạt sen khô, các bạn nên mua hạt có màu trắng đục, hạt nhỏ đều nhau, thường thì hạt sen khô sẽ không có tim sen.

Cách chế biến Cháo thịt bằm rau củ hạt sen

Bước 1: Ướp thịt băm

Thịt băm bạn có thể mua sẵn hoặc mua thịt tươi về sơ chế và băm nhuyễn.

Gọt vỏ hành tím và cắt nhỏ. Sau đó lấy ½ phần hành tím vừa gọt ướp cùng thịt. Tiếp đến, bạn ướp thịt với các gia vị: một ít tiêu, hạt nêm và 1 muỗng canh nước mắm. Trộn đều cho thấm gia vị và ướp trong khoảng 5 phút.

Bước 2: Sơ chế các loại rau củ

Cà rốt và bí đỏ các bạn mua về rồi rửa sạch với nước. Sau đó bạn dùng dao cắt thành từng khối vuông nhỏ.

Hạt sen rửa qua với nước rồi bày ra một chiếc dĩa với cà rốt, bí đỏ, đậu xanh và gạo trắng.

Bước 3: Nấu cháo

Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào nồi rồi đun với lửa vừa. Đợi đến khi dầu nóng thì bỏ cho ½ hành tím còn lại vào phi thơm. Đến khi hành vàng và dậy mùi thơm thì bạn cho thịt băm đã ướp vào rồi đảo đều đến khi thịt chuyển sang màu trắng.

Đổ 1.5 lít nước vào nồi, sau đó cho toàn bộ nguyên liệu cà rốt, bí đỏ, hạt sen, đậu xanh và gạo vào và tiếp tục đun với lửa vừa rồi đậy nắp lại.

Khi gạo nở mềm thì các bạn có thể nêm nếm thêm một í muối hoặc hạt nêm cho vừa miệng. Đun trong khoảng 30 - 40 phút để cháo chín và các nguyên liệu được mềm.

Bước 4: Thành phẩm

Khi cháo đã hoàn thành, bạn tắt bếp, đổ ra tô, rắc thêm một chút rau mùi và thưởng thức thôi nhé. Vừa đẹp mắt vừa bổ dưỡng thế này thì ngại gì mà không thử đúng không nào?

Cháo có mùi thơm bùi của hạt sen, vị ngọt thanh của các loại rau củ, cảm giác thịt dai vừa phải khi đã được xào sơ qua.

3. Cách nấu cháo thịt bằm cho người bệnh

Nguyên liệu nấu cháo thịt bằm cho người bệnh

1 chén gạo thơm

150gr thịt thăn heo

2 quả trứng bách thảo

Hành lá, ngò

Hành tím

1 củ cà rốt

Gia vị: Tiêu xay, hạt nêm, nước mắm, muối, đường, dầu ăn.

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu nấu cháo thịt bằm

Hành tím lột bỏ vỏ, rửa sạch và để ráo nước. Tiếp đó, dùng dao cắt thành từng khoanh. Đặt chảo lên bếp, đợi dầu nóng thì cho hành tím vào phi vàng giòn, rồi vớt ra để ráo dầu.

Nhặt hành lá, rau ngò, rửa sạch và cắt nhỏ. Đầu hành băm nhỏ.

Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, để ráo nước và cắt thành hạt lựu.

Thịt rửa sạch với muối, rửa sạch và băm nhỏ. Sau đó ướp cùng với gia vị gồm: ½ muỗng hạt tiêu, ⅓ muỗng hạt nêm, ½ muỗng đường, ½ muỗng nước mắm và đầu hành băm nhỏ. Trộn đều và ướp trong khoảng 10 – 15 phút.

Cách nấu cháo thịt bằm cho người bệnh

Trứng bách thảo bỏ vỏ và chẻ làm 4 phần bằng nhau.

Bắc chảo lên bếp, khi chảo nóng thì bạn hạ lửa nhỏ, cho gạo vào rang đến khi vàng giòn thì tắt bếp. Đem gạo đi vo sạch và để ráo.

Bước 2: Thực hiện nấu cháo thịt bằm cho người bệnh

Đặt nồi lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho toàn bộ thịt bằm vào đảo sơ qua với hành phi. Sau đó, bạn đổ tiếp 1,5 lít nước vào và đun với lửa vừa.

Khi nồi thịt sôi, các bạn vớt hết bọt ra và đổ gạo đã rang vào nấu cùng. Chờ đến khi cháo sôi lại một lần nữa thì các bạn cho trứng bách thảo, cà rốt đã cắt nhỏ vào. Tiếp tục nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Cuối cùng, bạn múc cháo ra bát, rắc thêm tiêu, ngò, hành lá là hoàn tất món cháo.

4. Cách nấu cháo thịt bằm rau củ thập cẩm

Chuẩn bị nguyên liệu

Thịt nạc heo: 100g

Khoai tây: 50g

Cà rốt: 50g

Nấm rơm: 50g

Hành lá, ngò

Gạo trắng

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Cách nấu cháo thịt bằm rau củ thập cẩm

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Gạo trắng cho ra bát và thêm nước vào sao cho ngập gạo. Tiến hành ngâm trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi nấu cháo.

Thịt nạc heo mang đi rửa sạch, băm nhỏ. Khoai tây, cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch, thái thành hạt lựu.

Nấm rơm cắt bỏ toàn bộ phần gốc rồi rửa sạch với nước. Tiếp đó, các bạn sử dụng dao thái lát nhỏ vừa ăn. Hành lá, ngò rí rửa sạch, thái khúc.

Sau khi gạo đã ngâm đủ thời gian, các bạn hãy vo sạch rồi cho vào nồi. Thêm nước sạch vào.

Cách nấu cháo thịt bằm rau củ thập cẩm

Bước 2: Nấu cháo thịt bằm

Bật lửa nấu sôi cháo. Nồi cháo sôi thì bạn nấu đến khi nào hạt gạo nở hẳn. Thời gian nấu khoảng 15 phút.

Trong khi đợi gạo nở, các bạn cho thịt băm vào tô. Nêm thêm gia vị gồm: hạt nêm, mì chính, nước mắm, tiêu và trộn đều lên. Sau đó ướp trong khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.

Sau khi hạt gạo đã nở hết, các bạn cho lần lượt các nguyên liệu gồm: thịt heo băm nhỏ, cà rốt, khoai tây và nấm rơm vào nồi.

Nấu thêm khoảng vài phút nữa để các nguyên liệu chín đều. Nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn.

Cuối cùng bạn cho hành lá, ngò cùng với một ít tiêu xay vào. Đảo đều rồi tắt bếp. Múc cháo ra chén và thưởng thức nóng để cảm nhận được trọn vẹn hương vị tuyệt vời của món ăn.

Qua bài viết này, chúng tôi đã gửi đến các bạn 4 công thức nấu cháo thịt bằm đơn giản độc đáo nhưng không kém phần thơm ngon. Hãy cùng học ngay công thức và vào bếp để chiêu đãi cả nhà nhé. Chúc các bạn thành công và có những phút giây ấm áp bên gia đình nhé!