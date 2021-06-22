Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của 12 con giáp: Tý - Dần đón lộc khủng, Thìn bị lợi dụng, Tuất sự nghiệp xán lạn

Theo tử vi ngày mới, trong ngày thứ Tư, Tý cần chuẩn bị tinh thần tốt để đón lộc khủng, tiền đổ về như nước. Con giáp tuổi Chuột có tài kiếm tiền đỉnh nên ai cũng ngưỡng mộ. Đặc biệt là trong công việc, bạn luôn tiên phong, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên được yêu mến. Ngày giữa tuần, cấp trên sẽ đánh giá cao năng lực cũng như thái độ của bạn, dành cho bạn 1 cơ hội mới để nâng cao vị thế.

Theo tử vi thứ Tư ngày 23/6 , Sửu có tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân thoát ế trong nháy mắt vì gặp được tình yêu sét đánh. Bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nên cuộc sống thêm thú vị, không còn nhàm chán như trước đây. Tuy nhiên bạn cũng nên sáng suốt lựa bạn mà chơi, đừng dễ dãi bị người khác lợi dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của tuổi Dần

Ngày giữa tuần, công việc của Dần có nhiều bước phát triển vượt bậc, cấp trên khen ngợi, khách hàng tán dương khiến tiền đổ về tiêu không hết. Tuy nhiên, Dần nên thận trọng trong chi tiêu, hãy biết để dành sau này có khó khăn không phải vay mượn ai. Trong ngày, chuyện tình cảm của bạn ở mức ổn định, không xảy ra nhiều vấn đề tranh cãi.

Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của tuổi Mão

Ngày thú Tư, con giáp tuổi Mão vướng phải khó khăn về đường tiền bạc. Bạn làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu, phải vay mượn khắp nơi khiến người khác chê cười. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, thậm chí mang bệnh trong người như đau đầu, đau bao tử.

Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới, Thìn là người nhiệt tình nhưng lòng tốt của con giáp này đã đặt nhầm chỗ trong ngày. Bạn bị chính người thân quen lợi dụng nên mất tiền, mất mối quan hệ thân thiết. Hãy cẩn thận những mối quan hệ xung quanh, đừng tin tưởng bạn bè, đồng nghiệp quá mức mà thiệt thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của tuổi Tỵ

Chuyện tình của Tỵ có nhiều khởi sắc vượt quá mong đợi sau chuỗi ngày dài bế tắc. Người độc thân thoát ế, tìm được đối tượng tìm hiểu, cuộc sống bắt đầu thú vị hơn. Điều này là động lực giúp bạn tiến lên trong công việc. Nhờ tâm trạng thoải mái, vui vẻ nên bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cấp trên trọng dụng, yêu mến.

Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của tuổi Ngọ

Ngọ gặp họa thị phi từ trên trời rơi xuống vì tật nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng. Thế nên, trong ngày thứ Tư, tai họa sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, vận trình của bạn trong ngày. Những chuyện mệt mỏi đều đổ về cùng lúc khiến bạn ăn ngủ không yên, làm gì cũng hỏng.

Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, trong ngày thứ Tư, Mùi cẩn thận tiểu nhân hãm hại mất tiền mất danh dự. Bạn bị chơi xấu, đâm lén sau lưng nên tiền bạc kiếm được đều đổ sông đổ bể. Những công sức bấy lâu nay cũng không được cấp trên công nhận khiến tâm trạng bạn vô cùng thảm hại.

Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của tuổi Thân

Từ đầu tuần tới nay, Thân có suy nghĩ tích cực, phàm làm làm việc gì cũng thu hút may mắn, đạt được thành tựu, vạn sự như ý. Trong ngày, bạn nên cân nhắc việc đầu tư vào lĩnh vực nào đó để hưởng lợi, giúp tiền đẻ ra tiền trong tương lai. Tử vi ngày mới dự đoán bạn sẽ thu về nguồn lợi khủng, tiền bạc tiêu cả đời không hết nếu tìm được kênh đầu tư đáng tin cậy. Không những vậy, bạn còn có nhân duyên lành vào cuối ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của tuổi Dậu

Từ đầu tuần tới nay, Dậu là con giáp may mắn làm một hưởng mười, đầu tư trúng đậm. Tuy nhiên, những chú Gà gặp khá nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bạn không như ý muốn, thường xuyên cãi vã vì những điều nhỏ nhặt. Nếu không thể giải quyết được, cả hai sẽ đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của tuổi Tuất

Bạn học hỏi nhiều kiến thức mới nên vận trình công việc vô cùng hanh thông. Cuối tháng 6 là thời cơ tốt để bạn thăng tiến, giữ vai trò lớn khiến nhiều người nể phục. Tuy nhiên, khi thành công đừng quá kiêu ngạo khiến người khác ghét bỏ, đâm ra thù ghét và gây bất lợi cho Tuất. Hãy sống khiêm tốn để được phúc lộc trời ban.

Tử vi thứ Tư ngày 23/6/2021 của tuổi Hợi

Vận tài lộc không mỉm cười với Hợi trong ngày thứ Tư này. Bạn không có một đồng dính túi vì công việc đình trệ, lại thêm sức khỏe sa sút. Tử vi ngày mới nhắc nhở Hợi nên tập trung vào công việc, tránh bị xao nhãng vì chuyện mua sắm, tám chuyện công sở. Để lấy lại phong độ, bạn cũng cần tập thói quen ăn ngủ đúng giờ để giữ tinh thần làm việc thoải mái.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả