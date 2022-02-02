Tử vi thứ Tư ngày 2/2/2022: tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc, tuổi Hợi rủng rỉnh tiền tiêu, tài chính vô lo vô nghĩ

Tử vi hàng ngày 02/02/2022 00:05

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp hôm nay thứ Tư ngày 2/2/2022 cho thấy, trong ngày mùng 2 Tết tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc, tuổi Hợi rủng rỉnh tiền tiêu, tài chính vô lo vô nghĩ.

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 2/2/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý có một ngày mùng 2 Tết vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ. Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, điềm báo hao tài, có thể là các khoản lì xì, mừng tuổi ngày Tết khiến bạn hao hụt kha khá. Nhưng nhìn chung, nguồn thu của bạn vẫn không bị tác động quá nhiều.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, người tuổi Sửu gặp nhiều chuyện không được như ý ngay trong những ngày xuân mới, chuyện tình cảm có thể sẽ xảy ra trục trặc, cãi vã to tiếng. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể gặp một vài vấn đề bất ổn về sức khỏe.

Tử vi thứ Tư ngày 2/2/2022: tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc, tuổi Hợi rủng rỉnh tiền tiêu, tài chính vô lo vô nghĩ - Ảnh 1
Xem tử vi con giáp, người tuổi Sửu gặp nhiều chuyện không được như ý ngay trong những ngày xuân mới, chuyện tình cảm có thể sẽ xảy ra trục trặc, cãi vã to tiếng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hợp xuất hiện báo hiệu mùng 2 Tết là ngày hỉ khí ngập tràn, tình cảm đong đầy với người tuổi Dần. Các cặp đôi tình cảm có phần xa cách trước đó nay càng trở nên nồng nàn thắm thiết hơn, có thể sẽ đi đến những quyết định quan trọng, tiến tới mối quan hệ bền chặt hơn. Ngoài ra, Thực Thần còn mang tới lộc đầu năm với những chú Hổ trong ngày mùng 2 Tết.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão gặp không ít khó khăn và trắc trở trong ngày đầu xuân năm mới. Ngoài ra, bạn dễ gặp chuyện bực mình bởi những lời nói thiếu ý nhị từ người khác. Tâm trạng cũng vì nhiều chuyện mà chùng xuống nhưng cuối ngày mọi chuyện sẽ dần bình ổn lại.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn hôm nay tự làm khó mình với những suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý hơn về sức khỏe, nhất là trong chuyện ăn uống bởi việc ăn uống thất thường ngày Tết. Ngày mùng 2 Tết, những chú Rồng hãy suy nghĩ thoáng hơn, mỉm cười để thấy khá hơn nhé.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 2/2/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc. Vận may kéo dài trong suốt cả ngày, rất có lợi cho chuyện cầu tài, cầu lộc. Nhân duyên của bạn cũng vô cùng tốt trong hôm nay. Những người đã lập gia đình có một ngày đầm ấm với đầy đủ các thành viên trong nhà.

Tử vi thứ Tư ngày 2/2/2022: tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc, tuổi Hợi rủng rỉnh tiền tiêu, tài chính vô lo vô nghĩ - Ảnh 2
Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 2/2/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu mấy ngày Tết có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải căn đo đong đếm, vẫn thoải mái chi tiêu. Ngũ hành tương sinh còn mang đến những niềm vui tinh thần cho mệnh chủ khi chuyện tình cảm, gia đạo vô cùng bình ổn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 2/2/2022, tâm trạng của người tuổi Mùi độc thân không được tốt. Ngoài ra, bạn cũng cần quan tâm hơn tới sức khỏe, nhất là người có tiền sử bệnh dạ dày. Những ngày Tết ăn uống nhiều lại sử dụng rượu bia, nghỉ ngơi không đúng với nhịp sinh hoạt bình thường nên rất dễ khiến bệnh tái phát.

Tuổi Thân

Ngày mùng 2 Tết, vận trình của người tuổi Thân tha hồ vượng phát, đầu xuân phơi phới, tươi vui, hạnh phúc ngập tràn. Các mối quan hệ từ tình thân đến xã giao đều tiến triển tốt đẹp. Ngũ hành Thổ sinh Kim cũng báo tin vui về đường tình duyên của các cặp đôi. Đặc biệt, bạn hãy dành thêm thời gian cho người thân nhé!

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, hôm nay người tuổi Dậu đón nhận những tin đáng mừng. Hỉ khí ngập tràn, tình cảm lứa đôi càng ngày càng thêm bền chặt, có thể sẽ đón ngày vui sắp tới. Với người đã có gia đình, bản mệnh hạnh phúc khi được người ấy yêu thương và chăm sóc, tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng trở nên thắm thiết hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 2/2/2022: tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc, tuổi Hợi rủng rỉnh tiền tiêu, tài chính vô lo vô nghĩ - Ảnh 3
Xem tử vi ngày mới cho thấy, hôm nay người tuổi Dậu đón nhận những tin đáng mừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất gặp phải không ít gian nan, trắc trở. Ngày này cũng không thích hợp khai bút, bắt đầu công việc lấy may hay tiến hành các việc quan trọng như cầu tài lộc hoặc xuất hành, bạn nên hết sức thận trọng. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý tới những dấu hiệu bất thường của cơ thể, tránh đổ bệnh ngay trong những ngày Tết.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 4 ngày 2/2/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Hợi tràn đầy năng lượng, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, tài chính vô lo vô nghĩ. Mọi hành trình du xuân, chúc tết người thân, bạn bè của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi tháng 2/2022 của 12 con giáp: tuổi Mão thăng hoa trên phương diện tài lộc, tuổi Dậu đại thành công trên con đường sự nghiệp

Tử vi tháng 2/2022 của 12 con giáp: tuổi Mão thăng hoa trên phương diện tài lộc, tuổi Dậu đại thành công trên con đường sự nghiệp

Tử vi tháng 2/2022 của 12 con giáp tiết lộ, trong tháng mới này tuổi Mão thăng hoa trên phương diện tài lộc, tuổi Dậu đại thành công trên con đường sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi hàng ngày 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời