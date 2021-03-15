Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của 12 con giáp: Dậu vận may đủ đường, Mão - Hợi cẩn thận tiền bạc

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 cho thấy tuổi Tý có thể gặp trắc trở trong sự nghiệp vì phải chịu nhiều sức ép từ cấp trên. Con giáp này sẽ mất kha khá thời gian để thích nghi với những thay đổi trong công việc. Tuy nhiên, vốn là người có năng lực, Tý sẽ nhanh chóng thu xếp mọi thứ ổn thỏa mà thôi.

Xem tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Đường tình duyên của tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn và người ấy đang nảy sinh tình cảm, tuy chỉ mới là khởi đầu nhưng với tình hình hiện tại, mối quan hệ này có thể tiến rất xa trong tương lai. Đối với những cặp yêu lâu, cả hai đã trải qua nhiều sóng gió nên rất dễ thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Hai bạn đang lên kế hoạch cho một “cái kết đẹp” trong một tương lai gần.

Cuộc sống hiện tại có thể phát sinh nhiều biến động nằm ngoài dự tính, đòi hỏi tuổi Tý phải luôn trong tư thế “sẵn sàng chiến đấu”. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tinh thần của bản mệnh. Tý hãy biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để có thể giữa cho bản thân luôn được khỏe mạnh.

Đường tình duyên của tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của Sửu khá tốt trong những ngày gần đây. Bạn rất chăm luyện tập nên hầu như rất ít bệnh tật. Tuy nhiên, Sửu cũng không được chủ quan mà “buông lơi” bản thân đâu nhé.

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của tuổi Dần

Tuổi Dần đang có những dự định, kế hoạch mới mà theo đó sẽ mang lại cho bạn nhiều tiền tài, của cải. Khi thời cơ đến, con giáp này tuyệt đối đừng bỏ qua. Dự đoán, vận tài lộc của dần sẽ đến vào dịp gần cuối ngày, khoản tiền trước kia tưởng chừng đã mất nay lại được “hoàn trả” không thiếu một xu, thậm chí, bạn còn có thể nhận nhiều hơn thế nữa.

Trong tình cảm, tuổi Dần cần hiểu rõ những gì mình đang làm để có những quyết định đúng đắn. Người sắp xuất hiện sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mới lạ. Tuy nhiên, có nên đón nhận hay không thì còn tùy thuộc vào bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của tuổi Mão

Vào thứ Tư ngày 17/3/2021, đường tài vận của Mão có nhiều biến động. Bản mệnh có thể “làm rơi” tiền bạc hiện có bất cứ lúc nào. Vận may của Dần đang không được tốt vì thế hãy cẩn thận với những khoản đầu tư làm ăn của mình, tránh để “tiền mất tật mang”.

Vấn đề sức khỏe của Mão vẫn không có gì thay đổi. Bạn rất biết tự yêu quý và chăm chút cho bản thân mình. Cũng vì thế Mão luôn xuất hiện với tinh thần tràn đầy sức sống, đủ sức lan tỏa đến mọi người. Hãy giữ thái độ tích cực, khi khó khăn qua đi, điềm lạnh sẽ tự khắc đến.

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của tuổi Thìn

Được Thần Tài chỉ lối, đường tài lộc của tuổi Thìn đang vô cùng suôn sẻ. Bạn kiếm tiền khá dễ dàng nhờ nghề tay trái của mình, những mối đầu tư lớn liên tục đến khiến con giáp luôn bận rộn. Bạn hăng say với công việc và thích thú với những gì mà mình đạt được.

Cuộc sống của Thìn trong thời gian này khá vui vẻ. Bản mệnh nhận được sự yêu quý và tin tưởng của tất cả mọi người. Những lời nói, ý kiến của bạn đều được quan tâm và tôn trọng. Đây chính là động lực giúp Thìn cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai.

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy, tuổi Tỵ đang có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán. Có thể, vào thời gian đầu, bạn sẽ có một chút e ngại vì đã đổ quá nhiều tiền vào một dự án, tuy nhiên, kết quả sau này sẽ khiến bạn bất ngờ. Thời vận đang lên, con giáp này rất dễ đạt được thành công.

Tuổi Tỵ đang có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng có vẻ chuyện tình cảm của Tỵ không được suôn sẻ như tài vận. Bạn vô cùng bận rộn và không nhận được sự thông cảm từ người ấy. Hai người liên tục cãi vã và luôn có những ý kiến bất đồng. Hãy thẳng thắn chia sẻ lúc cả hai bình tĩnh nhất để tìm được tiếng nói chung trước khi mối quan hệ đi vào bế tắc. Những người còn độc thân không có nhiều thay đổi trong giai đoạn này.

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của tuổi Ngọ

Đường công danh của Ngọ thuận lợi một cách bất ngờ. Những kế hoạch đang thực hiện sẽ có được những thành tích nhất định, mang về lợi nhuận không hề nhỏ. Ngọ đang cố gắng hết mình vì tương lai phía trước, vận may sẽ đến với những người có đủ quyết tâm.

Tuy nhiên, vì mải mê với công việc mà Ngọ không chú ý đến sức khỏe của mình. Những căn bệnh cũ được dịp tái phát đã “hành hạ” bản mệnh ít nhiều. Hãy đi điều trị ngay để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 cho thấy tuổi Mùi nên biết tiết kiệm chi tiêu. Con giáp có quyền mua cho mình những món đồ xa xỉ nhưng hãy nhớ đừng đi quá giới hạn. Tiêu xài hoang phí sẽ rất nguy hiểm cho bản mệnh trong những biến động tương lai.

Chuyện lứa đôi của Mùi cũng không được suôn sẻ. Con giáp không nên quá cố chấp, bảo thủ mà hãy nghe lời giải thích của đối phương. Khi giải quyết được những khúc mắc, mâu thuẫn sẽ tự khắc tan biến mà thôi. Những người còn độc thân đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tình cảm, tuy nhiên, có lẽ duyên chưa đến nên bản mệnh cần kiên nhẫn.

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của tuổi Thân

Vì liên tiếp gặp thành công nên tuổi Thân bị tiểu nhân ghen ghét. Họ cố ý phá hoại khiến cuộc sống bản mệnh bị đảo lộn, tiền bạc bạn trước nay vất vả kiếm được đều tan thành mây khói. Vì thế, trong giai đoạn này, Thân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối đừng phô trương hay khoe khoan với bất kỳ ai. Những thị phi, gây gổ cũng là điều bản mệnh nên tránh.

Tuổi Thân cũng nên hạ “cái tôi” của mình xuống mà lắng nghe những gì đối phương suy nghĩ. Những bốc đồng, to tiếng chỉ làm cho mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Cả hai không nên để nóng giận làm mất đi lý trí để rồi hối hận về sau. Hạnh phúc giống như một viên ngọc quý mà nếu không được mài dũa sẽ không thể nào phát ra ánh hào quang.

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của tuổi Dậu

Có thể nói thứ Tư là ngày đại cát đối với tuổi Dậu. Bản mệnh may mắn đủ đường, từ tài vận đến tình cảm. Chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn bao giờ hết. Dậu được dịp tự do thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Khả năng quan sát và nắm bắt nhanh vấn đề giúp bạn có được không ít cơ hội thăng tiến.

Có thể nói thứ Tư là ngày đại cát đối với tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tiền kiếm được từ nghề tay trái của tuổi Dậu cũng chẳng kém nghề chính là bao. Vì thế, bản mệnh hoàn toàn có thể tin vào chính mình và tiếp tục phát huy, đi về phía trước.

Tình cảm của tuổi Dậu đang bước vào giai đoạn vượng sắc. Vận đào hoa nở rộ, chẳng sợ không có người thương. Vì đã biết chăm chút nên sức quyến rũ của con giáp này nâng lên đáng kể, thu hút biết bao “ong bướm” vay quanh.

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của tuổi Tuất

Vì được Thần May Mắn chiếu cố nên tuổi Tuất làm việc gì cũng khá suôn sẻ. Bạn chỉ cần ở yên một chỗ, cơ hội sẽ tự tìm đến bạn. Sự nghiệp thuận lợi nên tài vận của Tuất cũng thịnh vượng không ngờ. Tiền bạc từ những phi vụ làm ăn hiện tại giúp bạn có một cuộc sống sung túc. Những mối đầu tư đã cũ đột nhiên “sống lại” mang đến cho bạn một khoản lời không nhỏ. Hãy biết tận dụng cơ hội để “tiền đẻ ra tiền” bạn nhé.

Sức khỏe của người tuổi Tuất khá tốt, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, bạn sẽ luôn giữ được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của những người thân bên cạnh. Một gia đình khỏe mạnh sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho bạn hiện tại và mãi về sau.

Tử vi thứ Tư ngày 17/3/2021 của tuổi Hợi

Đường tài lộc trong ngày khá tốt nên tuổi Hợi về cơ bản chẳng túng thiếu. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, đừng quá phung phí tiền của vào những thứ không xứng đáng, sẽ chẳng có lợi cho bạn sau này.

Bên cạnh đó, đối với các mối quan hệ bạn bè, bản mệnh nên lưu ý không nên quá thân thiết đặc biệt là ở những người mới quen. Hợi không nên đặt lòng tin quá nhiều vào ai khi chưa thật sự hiểu về họ. Hợi tuyệt đối đừng dính vào những chuyện liên quan đến vay mượn tiền bạc kẻo mất luôn cả tiền lẫn bạn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.