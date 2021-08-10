Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của 12 con giáp: Sửu, Tí hân hoan đón lộc, Thìn làm ăn tấn tới

Riêng về phần tài lộc, người tuổi Tí có một mức tài chính ổn định. Dù được tử vi 12 con giáp dự đoán là có phần tài lộc sung túc, đầy đặn, nhưng các khoản ấy đều đến từ các nguồn thu vốn đã có của Tí. Trong tháng 7 âm lịch này, Tí cũng nên cân nhắc chuyện mở rộng làm ăn, đầu tư mới. Có kiêng có lành, tốt hơn hết hãy duy trì và phát triển tốt hơn những nguồn thu hiện có trước khi chờ thời cơ mới.

Thứ Tư tuần này, tâm trạng của người tuổi Tí vô cùng hân hoan khi có những tin vui về tài lộc. Con giáp này sắp có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc theo một hướng tích cực. Cụ thể trong công việc, Tí nhìn ra được nhiều cơ hội lớn để thay đổi sự nghiệp của mình. Những cơ hội này đã rõ ràng hơn trước đó rất nhiều. Các mối quan hệ của Tí cũng giúp ích cho con giáp này rất nhiều trong vận trình phát triển của sự nghiệp.

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Sửu

Đây sẽ là một ngày khá quan trọng đối với Sửu, có thể là ngày đánh dấu đối với sự thay đổi về sự nghiệp của con giáp này. Trong ngày, Sửu được tam hợp nâng đỡ, nhờ đó công việc được giải quyết một cách hiệu quả. Thậm chí, có khả năng Sửu được cấp trên nâng đỡ, giao cho những trọng trách mới, leo lên một vị trí cao hơn hiện tại. Chính điều này sẽ giúp Sửu có được vận trình tài lộc cũng tươi sáng hơn bình thường. Đối với những con giáp làm ăn kinh doanh, tự chủ thì việc làm ăn cũng trên đà phát triển thuận lợi. Do sự cẩn trọng của Sửu nên làm đâu con giáp này trúng đó, tiền về tay nhiều không đếm xuể.

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Dần

Tình hình tài chính là công việc của Dần trong ngày thứ Tư tuần này khá ổn định. Nhìn chung, Dần không có điều gì phải quá bận tâm trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng với những lời mời chào mới, rất có thể sẽ bị hao hụt tài sản nếu nhẹ dạ cả tin, đem của đi cho người. Trong hôm nay, Dần chỉ nên chú tâm làm tốt công việc hiện tại, mọi kế hoạch dự định nên chờ đến thời cơ sau, khi đã quy tụ đầy đủ quý nhân, cát tinh nâng đỡ cho con giáp này.

Nhìn chung thứ Tư ngày 11/8/2021 của Dần tương đối bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Mão

Tử vi 12 con giáp dự đoán trong thứ Tư tuần này, người tuổi Mão có thể phải đối diện với một vài biến động khó lường. Lý do là bởi Mão có thể gặp phải cục diện tương xung, khiến cho mọi việc tưởng trong tầm tay lại bị phá hỏng, làm ăn cũng liên tục gặp trục trặc, vướng vấp. Vận tình của Mão có thể bị giảm sút mạnh mẽ, nhiều trở ngại, áp lực đè nặng lên vai con giáp này. Tuy vậy, nếu cố gắng, lạc quan thì Mão nhất định sẽ vượt qua và vực dậy mọi thứ. Bằng không, tài chính thất thoát, công việc đi xuống, bản mệnh thì mệt mỏi, lao đao chán nản.

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Thìn

Thứ Tư ngày 11/8 chính là một ngày may mắn dành cho Thìn. Trong hôm nay, dự đoán của tử vi hàng ngày cho thấy, Thìn sẽ có nhiều bước phát triển mới trong công việc. Những nỗ lực đã đến lúc được đền đáp xứng đáng. Tất nhiên trong giai đoạn này, Thìn cũng gặp phải một số rắc rối nhất định, nhưng đó sẽ là những bài học quan trọng giúp Thìn ngày càng làm tốt hơn.

Trên phương diện tài lộc, Thìn nhận được sự độ mệnh của Chính Tài nên tài chính khởi sắc mạnh mẽ. Trong ngày, tiền của rất vượng, liên tục tìm đến tay Thìn. Con giáp này có thể mở rộng các khoản thu của mình bằng sự tính toán, cân nhắc cẩn trọng.

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Tỵ

Vận trình của Tỵ vẫn chưa có nhiều đột phá, dù con giáp này đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, Tỵ cứ bình tĩnh và tiếp tục cố gắng, bởi sớm muộn gì con giáp này cũng được Trời thương Phật độ, làm ăn sẽ đi lên mạnh mẽ. Dự đoán của chuyên gia tử vi cho biết, trong ngày này, Tỵ cần vực dậy tinh thần làm việc của mình. Vì một số thất bại nhỏ mà Tỵ đã nản chí, uể oải tinh thần. Nếu cứ tiếp tục thế này thì khó lòng mà gặt hái thành công và tài lộc.

Mọi thứ tốt đẹp vẫn đang chờ đợi Tỵ ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Ngọ

Cát tinh ở trên cao đã chuẩn bị sẵn sàng để soi chiếu cho người tuổi Ngọ, báo hiệu một ngày cực nhiều may mắn dành cho con giáp này. Nhờ có Tam Hợp Thái Tuế, trong hôm nay, Ngọ gặt hái được nhiều thành quả trong công việc. Lại thêm phần tài chính dồi dào, giúp cho con giáp này có niềm hứng khởi tột cùng. Tuy nhiên, dù có tiền bạc rủng rỉnh nhưng Ngọ cũng nên chú ý quản lý chi tiêu của mình cho thật hợp lý. Bởi biết đâu sẽ có nhiều điều phát sinh bất ngờ khiến Ngọ phải hao hụt tài chính.

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Mùi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi trong thứ Tư tuần này tương đối lý tưởng. Trước đó, Mùi đã gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại. Nhưng bằng sự thông minh, con giáp này đã xử lý triệt để và công việc vẫn đang trên đà thăng tiến rất tốt. Song song với đó, vận trình tài lộc của người tuổi Mùi cũng không chê vào đâu được. Công việc làm ăn thuận lợi kéo theo tài khoản cứ tăng dần đều. Trong ngày tiền của ào ào tới tấp giúp Mùi bỗng chốc thành đại gia.

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Thân

Ngày thứ Tư tuần này đối với người tuổi Thân mà nói sẽ là một ngày khá bình yên. Công việc cứ trên vận trình đã được lập trình sẵn, không có quá nhiều phức tạp xảy ra. Thân có một thái độ làm việc vô cùng chủ động, lạc quan. Dù có gặp chuyện gì cũng không bối rối, nóng nảy mà làm hỏng chuyện. Chính điều này giúp cho Thân được dự đoán sẽ có một tương lai vững chắc, bản mệnh phù hợp làm chỉ huy, lãnh đạo người khác.

Công việc của Thân dự đoán có những tiến triển khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Dậu

Một số trục trặc bất ngờ có thể xảy đến với Dậu trong ngày thứ Tư tuần này. Trong khi cát tinh vẫn còn ở rất xa chờ đợi, thì Dậu phải tự dùng sức của mình để nỗ lực vượt qua. Những chuyện làm ăn đều trái ngược ý muốn khiến Dậu nhiều lúc muốn nản chí, buông bỏ tất cả. Tuy nhiên, trước khi buông bỏ, Dậu hãy nhớ lại những gì mình đã cố gắng. Kiên trì giải quyết rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, con giáp này rồi sẽ đến lúc nhận được tài lộc, may mắn liên hồi.

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Tuất

Nhiều áp lực, vất vả đang đè nặng lên vai của Tuất, khiến con giáp này lúc nào cũng phải gồng mình chống đỡ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Dự đoán trong thứ Tư tuần này, người tuổi Tuất sẽ trải qua một ngày “dễ thở” hơn. Những rắc rối tạm thời được giải quyết, công việc lại bắt đầu quay về quỹ đạo trước đó. Tài chính vẫn chưa đến lúc “nở hoa”, tuy nhiên, kiên trì rồi cũng sẽ đến lúc Tuất nhận lộc trời ban.

Tử vi thứ Tư ngày 11/8/2021 của Hợi

Dự đoán của tử vi 12 con giáp dành cho Hợi trong thứ Tư tuần này cho biết, con giáp này nhận được những chuyện vui bất ngờ trong công việc. Sự minh mẫn, khả năng ứng biến tốt chính là cơ hội để Hợi vượt qua những thách thức xuất hiện trước mắt. Vận khí của Hợi được dự đoán vô cùng tốt, có thể sẽ giúp Hợi đạt được nhiều thành công nho nhỏ. Còn về tài lộc, Hợi có tài chính ổn định, trong ngày không hao hụt đi bao nhiêu nhờ sự chi tiêu hợp lý của con giáp này.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.