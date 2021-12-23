Tử vi thứ Sáu ngày 24/12/2021: tuổi Dậu dễ dàng thăng quan tiến chức, tuổi Tỵ được Thần Tài chiếu mệnh ‘mùa màng bội thu’

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 24/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tý hăng hái làm việc, chủ động suy nghĩ nên bạn dễ bộc phát những sáng kiến hay. Bạn có thể mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, và dễ nhận được sự tán thành của mọi người, công việc khởi đầu thuận lợi. Không chỉ vậy, hôm nay cũng rất thích hợp để Tý tụ tập với bạn bè, bạn sẽ có cơ hội kết bạn với những người cùng chí hướng.

Những người tuổi Sửu điềm đạm, bạn có cơ hội phát huy trong công việc, xử lý mọi vấn đề một cách khôn khéo. Sửu cũng có thể đưa ra những ý kiến, quan điểm khác nhau, được lãnh đạo đánh giá cao. Tính tình dễ gần khiến những người xung quanh không thể không muốn kết thân với Sửu, bạn được nhiều người biết đến là điều tốt.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, Dần tự tin hơn vào bản thân, làm gì cũng có mục đích rõ ràng, nâng cao tinh thần trách nhiệm nên dù gặp khó khăn đến đâu thì bạn cũng không nản chí, không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu, nhờ vậy mà bạn dễ được cấp trên khen ngợi. Về tình cảm, người độc thân dễ gặp được người tâm đầu ý hợp qua những buổi tụ họp, người đang yêu lại dễ bị thế giới bên ngoài cám dỗ, bạn cần tự giác hơn, giữ khoảng cách với người khác phái.

Tuổi Mão

Mão có một ngày không như ý, bạn có thể nảy sinh nhiều vấn đề trong công việc và bạn không thể thống nhất được ý kiến với đồng nghiệp. Điều này gây lãng phí thời gian và sức lực, khiến bạn rất không vui. Ngoài ra, những người xung quanh cũng không thích quá gần gũi với bạn, nhưng bạn có thể vì vậy mà được tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ một mình, không sợ bị ai làm phiền.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hôm nay khó hòa nhập nhóm, điều này không chỉ làm giảm hiệu quả công việc mà còn khiến những người xung quanh mất niềm tin vào bạn, rất bất lợi cho sự phát triển sau này của bạn. Ngoài ra, bạn phải chú ý đến an toàn giao thông khi ra ngoài, và bảo vệ mối quan hệ giữa các cá nhân, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để không làm mất lòng người khác.

Người tuổi Thìn hôm nay khó hòa nhập nhóm, điều này không chỉ làm giảm hiệu quả công việc mà còn khiến những người xung quanh mất niềm tin vào bạn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 24/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ được Thần Tài chiếu mệnh nên bạn sẽ có một “mùa màng bội thu”, nếu bạn rộng tay giúp đỡ người khó khăn thì bạn càng gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp thế như chẻ tre, thuận buồm xuôi gió, buổi tối bạn còn có thời gian vui vẻ bên gia đình, bạn bè.

Tuổi Ngọ

Tài vận của những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay kém may mắn, bạn phải tăng thu, giảm chi, bởi chi tiêu quá đà sẽ nhanh chóng thu hẹp hầu bao của bạn. Công việc không như ý muốn, Ngọ đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, bạn hãy nghỉ ngơi thật tốt, rồi bạn sẽ thấy những rắc rối này không còn là vấn đề nữa.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 24/12/2021, người tuổi Mùi hôm nay tài lộc không tốt, công việc và cuộc sống khiến bạn mệt mỏi, chán nản. Quý nhân mà bạn mong chờ sẽ không xuất hiện, việc giao tiếp không được tốt cho lắm nên tính tình của bạn trở nên rất nóng nảy. Ngoài ra, tốt nhất bạn không nên hứa hẹn với người khác một cách mù quáng kẻo đến khi không làm được sẽ làm mất uy tín của bạn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hôm nay có vận trình khá tốt, những ý kiến ​​hay quan điểm của bạn có thể được mọi người xung quanh công nhận và khen ngợi. Vì vậy, bạn hãy tận dụng cơ hội để thể hiện bản thân mình nhé. Vận đào hoa rất tốt, người độc thân có khả năng cao tìm thấy ý trung nhân của mình, các cặp đôi có thể cùng nhau đi chơi để hâm nóng tình cảm.

Người tuổi Thân hôm nay có vận trình khá tốt, những ý kiến ​​hay quan điểm của bạn có thể được mọi người xung quanh công nhận và khen ngợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, vận trình công việc của Dậu rất tốt, bạn dễ được thăng quan tiến chức, có nhiều cơ hội tốt trong công việc và dễ tỏa sáng. Dậu nên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của công ty, điều này sẽ có lợi cho việc cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc, một khi đồng nghiệp hòa thuận thì mọi người có thể cùng nhau đạt được hiệu quả công việc tốt. Dậu còn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của bạn càng thêm khởi sắc.

Tuổi Tuất

Hôm nay Tuất không chỉ được giao nhiều nhiệm vụ mà bạn còn gặp nhiều trở ngại. Tuất thiếu kiên trì nên bạn dễ nảy sinh ý định thoái lui, dẫn đến mọi việc không thể hoàn thành một cách suôn sẻ. Ngoài ra, khi giao tiếp với người khác thì Tuất cũng dễ xảy ra những chuyện không vui, bạn cần thận trọng hơn trong lời nói và việc làm kẻo khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 24/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Hợi nhìn chung không gặp nhiều may mắn, vận trình tổng thể có phần kém sắc hơn mấy ngày trước nên dù làm gì thì bạn cũng không được xem nhẹ, cần phải cẩn trọng thì mới có thể trôi qua suôn sẻ. Hợi hôm nay không muốn đến những nơi ồn ào, chỉ muốn cùng gia đình tận hưởng hạnh phúc gia đình.

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