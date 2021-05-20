Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của 12 con giáp: Tí - Mùi dang tay đón lộc, Thìn coi chừng kẻ gian dòm ngó

Tử vi hàng ngày 20/05/2021 12:48

Xem ngay tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của 12 con giáp để dự đoán vận mệnh, tài lộc trong hôm nay.

Theo dự đoán của tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của 12 con giáp, trong ngày này, những người tuổi Tí, Mùi, Hợi sẽ liên tục gặp may mắn về tài lộc.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Tí

Theo dự đoán của tử vi mới nhất, trong ngày thứ Sáu tuần này, những người tuổi Tí sẽ gặp may mắn liên hoàn, không chỉ nhận được tài lộc nhà trời ban tặng, mà còn có nhiều chuyện vui đột xuất trong công việc và đời sống. Tí có một số mâu thuẫn nhỏ cần giải quyết trong hôm nay, nhưng không lớn, không làm ảnh hưởng đến tài vận của con giáp này.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Sửu

Tử vi có nói, mặc dù tuần này người tuổi Sửu có cát tinh chiếu mệnh, được ơn trên phù hộ, nhưng ngày thứ Sáu lại không gặp nhiều may mắn. Công việc của Sửu có chút trục trặc, nếu không tập trung giải quyết sớm sẽ làm hỏng cả sự nghiệp. Vấn đề tiền bạc cũng là chuyện khiến Sửu phải đau đầu, con giáp này nên lên một kế hoạch chi tiết hơn để tích lũy tiền bạc trong thời gian tới.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Dần

Thần Tài đã dành quá nhiều sự ưu ái cho người tuổi Dần trong suốt thời gian qua, đây chính là lúc con giáp này nên tự lực cánh sinh, tìm kiếm phương kế để đổi đời mình mà không phải dựa dẫm vào người khác. Dần thích hợp với các công việc tự do, có thể vừa kiếm ra tiền, vừa thoải mái làm những việc mình mong muốn.

tu vi thu sau ngay 21/5/2021 cua 12 con giap 1
Dần có thể kiếm được một công việc tốt trong ngày thứ Sáu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Mão

Trong hôm nay, Mão có thể bước đi dễ dàng trên con đường công danh của mình, nhờ có sự nâng đỡ và hậu thuẫn của những người thương yêu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ở bản thân Mão, tài năng đã có, chỉ cần Mão biết cách thể hiện hơn thì sớm muộn gì cũng thăng tiến lên vị trí mong đợi. Vận trình tài lộc của Mão trong hôm nay cũng ổn định, đang chờ thời cơ để phất lên.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Thìn

Cuộc sống của Thìn bị khá nhiều người quan tâm, do con giáp này vừa giàu có, lại có vị trí cao trong công việc. Thìn chỉ cần sơ hở một chút là sẽ có kẻ gian dòm ngó và canh me để đẩy Thìn xuống hố sâu. Tử vi khuyên rằng, Thìn đừng bao giờ chủ quan trước bất cứ ai, bất cứ chuyện gì. Sự cảnh giác cao độ luôn cần thiết để giữ được tiền tài địa vị trong tay mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Tỵ

Nếu trong hôm nay, Tỵ biết chú ý đến những người xung quanh mình, thì rất có thể Tỵ sẽ dễ dàng nhận ra có nhiều quý nhân đang ở ngay bên cạnh để chờ giúp đỡ. Tuy nhiên, tử vi khuyên rằng, Tỵ nên tự thân vận động để kiếm tiền, sự giúp đỡ chỉ nên sử dụng khi rơi vào bế tắc khủng hoảng. Tài lộc của Tỵ trong ngày hôm nay, thứ Sáu cũng không bị lên xuống thất thường, con giáp này có thể yên tâm làm việc thật tốt.

tu vi thu sau ngay 21/5/2021 cua 12 con giap 2
 Tử vi nói trong ngày này Tỵ có thể tìm được quý nhân giúp đỡ cho công việc và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Ngọ

Lá số tử vi của người tuổi Ngọ trong thứ Sáu ngày 21/5/2021 cho thấy, đây sẽ là một ngày khá bình yên với con giáp này. Trước đó, Ngọ đã từng phải trải qua khá nhiều sóng gió, nhiều rắc rối lớn trong công việc. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ nên Ngọ đã vượt qua được mà không bị tổn thất nặng nề. Trong hôm nay, không nên đầu tư tiền bạc, bởi nếu có đầu tư cũng chẳng thể thu lợi lộc gì chỉ mất công mà thôi.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Mùi

Mùi đích thị là con giáp may mắn của ngày thứ Sáu tuần này. Sổ vàng của Thần Tài đã điểm chỉ tên của Mùi, cho hưởng tài lộc một cách bất ngờ, khiến Mùi có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến những gì mình được hưởng thụ. Mùi có duyên với làm ăn kinh doanh, nếu không làm công việc chính, hãy tranh thủ tận dụng cơ duyên của mình để kiếm thêm tiền, thậm chí có thể đổi đời nhờ việc kinh doanh này.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Thân

Người tuổi Thân đang có một số dự định quan trọng cho con đường công danh, tài lộc của mình. Tuy nhiên, đây chưa phải là lúc Thân có thể hiện thực hóa chúng bởi thời cơ của Thân vẫn chưa tới, may mắn vẫn còn ở xa, chưa tề tựu quanh con giáp này. Nếu nóng vội mà thực hiện ngay, Thân có thể ôm tiếc nuối vì mất số tiền lớn.

tu vi thu sau ngay 21/5/2021 cua 12 con giap 3
Người tuổi Thân cứ bình tĩnh tận hưởng cuộc sống, sớm muộn gì cũng được trời ban lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Dậu

Theo dự đoán của tử vi ngày thứ Sáu 21/5/2021 thì Dậu có một số tin vui trong ngày. Những chuyện vui dù nhỏ cũng khiến Dậu có thể hạnh phúc cả ngày, nhưng đừng quá mất tập trung, kẻo làm ảnh hưởng đến công việc, bị cấp trên quở mắng. Về phương diện tài lộc, đây là ngày mà tài lộc của Dậu bị sụt giảm một chút, do thói quen chi tiêu quá đà của con giáp này vẫn chưa được thay đổi.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Tuất

Nếu trong hôm nay, thứ Sáu ngày 21/5/2021, Tuất quyết định một vấn đề lớn trong việc làm ăn, hoặc thay đổi nơi ở, đầu tư tài chính thì hoàn toàn không nên. Bởi đây là ngày con giáp này bị hung tinh chiếu mệnh, làm gì cũng sẽ gặp xui xẻo, chẳng thể nào mà thành công. Hãy chờ đợi thời cơ thích hợp để cải vận đổi đời.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/5/2021 của Hợi

Xin chúc mừng cho những ai đang cầm tinh con lợn, vì trong thứ Sáu ngày 21/5/2021 này sẽ liên tục “nhặt” được tiền. Các khoản đầu tư của Hợi cho nhiều nguồn khác nhau tưởng chừng gặp khó khăn và sẽ không thể thu lại được, nhưng đến ngày này thì bỗng chốc lại quay về tìm chủ. Hợi nhờ đó có thêm tinh thần để chăm chỉ làm việc, để chờ đón một ngày hưởng thành quả lớn.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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