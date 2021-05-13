Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Dần ĐÓN LỘC RẦN RẦN, Thân coi chừng MẤT TIỀN OAN

Sổ tử vi thứ Sáu tuần này dự đoán Tí sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc của mình. Thời điểm này chính là lúc Tí nên dành thời gian để gặt hái những thành quả mình xứng đáng nhận được sau thời gian cố gắng. Tử vi nói, những người tuổi Tí tính tình tiết kiệm, dù có thu lộc hái bạc thì cũng không tiêu xài phung phí để hết sạch tiền rồi hối tiếc.

Dường như trong hôm nay, những người tuổi Sửu đang có một chút rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc. Vốn dĩ đây không phải là vấn đề lớn khiến Sửu phải bận tâm, nhưng gần đây, con giáp này liên tục gặp chuyện không vui, cần đến tiền để giải quyết. Trong tình hình này, Sửu nên tìm kiếm sự giúp đỡ của người thân xung quanh. Chỉ cần kiên trì, bản lĩnh vượt qua khó khăn này, mọi thứ tốt đẹp hơn rồi cũng sẽ đến với Sửu.

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Dần

Trong ngày thứ Sáu tuần này, những người cầm tinh tuổi Dần sẽ được vận may bao vây, tài lộc ùa nhau kéo đến không lối thoát. Con giáp này vốn đã rất chăm chỉ để kiếm cho mình một công việc tốt, lương thưởng dồi dào, nay lại thêm nguồn thu nhập bên ngoài. Chẳng mấy chốc mà Dần sẽ phát tài thành đại gia.

Tài lộc ập đến rần rần trong ngày mai, Dần có thể sẽ trở thành đại gia trong nháy mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Mão

Có vẻ như công việc của Mão đang có những tín hiệu vô cùng khả quan. Con giáp này có khả năng sẽ được thăng quan tiến chức, làm lãnh đạo hàng chục, hàng trăm người. Bản mệnh chăm chỉ, tài năng nhưng vô cùng khiêm tốn giúp Mão làm đâu thắng đó, lại được người đời yêu mến, nhưng cũng không ít kẻ tiểu nhân ghen ghét hãm hại. Trong hôm nay Mão nên chú ý vấn đề này.

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Thìn

Mọi việc của Thìn trong ngày thứ Sáu 14/5/2021 có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Một số rắc rối có thể xảy ra, có liên quan đến giấy tờ và niềm tin với các đồng nghiệp. Thìn hãy cẩn thận, suy xét cho thấu đáo trước khi đưa ra quyết định để tránh làm mất đi mối quan hệ và cả công việc hiện của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Tỵ

Tử vi 12 con giáp có chỉ rõ, trong ngày thứ Sáu tuần này, những người thuộc tuổi Tỵ sẽ may mắn có quý nhân nâng đỡ, không phải ai muốn cũng có được. Nhờ đó, hãy nhân cơ hội này, Tỵ có thể tạo nên bứt phá trong công việc của mình, thực hiện những dự định mà trước đây chưa dám thực hiện. Nếu làm được, làm hay, tài lộc của Tỵ sẽ đến ào ào giúp con giáp này một bước lên mây, sống đời nhung lụa.

Cơ may hiếm có sẽ tìm đến Tỵ trong ngày mai, đừng bỏ qua nếu không muốn tiếc hùi hụi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Ngọ

Khả năng nhìn xa trông rộng, biết người biết ta của Ngọ giúp con giáp này gặt hái thành công liên miên trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, may mắn lại có vẻ không mỉm cười với Ngọ trong thứ Sáu ngày 14/5/2021. Lý giải điều này, chuyên gia phong thủy cho rằng, những người tuổi Ngọ sẽ không còn được cát tinh chiếu mệnh, bản mệnh lại khá yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh. Nếu xảy ra việc gì trong thời điểm này, Ngọ rất vất vả mới có thể vượt qua được.

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Mùi

Lá số tử vi của Mùi trong ngày thứ Sáu tuần này thông báo rằng, con giáp này có thể sẽ đối diện với vấp ngã trong công việc. Mọi thứ dường như đang bị khựng lại, do sự phân tâm của Mùi dành cho những vấn đề khác. Nên chú ý tập trung hết mức vào việc đang làm để sớm thu hoạch được thành quả.

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Thân có ghi rõ, trong hôm nay, con giáp này bị hung tinh chiếu mạng, mang tới rất nhiều xui xẻo, rắc rối không đáng có. Bản mệnh phải đối diện với cục diện tương xung, làm gì cũng khó khăn, hư lên hỏng xuống. Nguy hiểm hơn, trong hôm nay, có thể Thân sẽ bị mất trắng tiền do bị kẻ xấu lừa hoặc lấy cắp. Tuy nhiên, không có khó khăn nào là không vượt qua, Thân nên chú ý cẩn thận hơn, ngay cả với những người khá gần gũi với mình.

Hôm nay không phải là ngày may mắn của Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Dậu

Nhìn chung, phương diện tài lộc của Dậu trong ngày thứ Sáu ngày 14/5/2021 khá ổn định. Thu nhập của con giáp này không bị lên xuống thất thường như thời gian vừa qua nữa. Tử vi có nói, những người tuổi Dậu trong ngày hôm nay có thể sẽ vạch ra được một vài ý tưởng mới cho kế hoạch làm giàu của mình, nhưng cần phải đợi thời cơ chín muồi mới có thể thực hiện, đừng nóng vội kẻo hư bột hư đường.

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Tuất

Trong hôm nay, những người tuổi Tuất có thể sẽ tự gây ra rắc rối cho mình, do những quyết định nóng vội, sai lầm nên giờ đây, Tuất phải ngồi lại suy nghĩ cách hóa giải. Sẽ không có quý nhân nào tìm đến để hỗ trợ, Tuất chỉ còn cách tự lực cánh sinh, giải quyết những vấn đề do bản thân mình tự gây ra mà thôi.

Tử vi thứ Sáu ngày 14/5/2021 của Hợi

Có vẻ như hôm nay chính là một ngày khá yên bình với những người tuổi Hợi. Con giáp này không gặp bất cứ vấn đề nào kể cả về tài chính lẫn công việc và gia đình. Tuy nhiên, nếu cứ đà này mà không chịu đột phá, Hợi khó lòng mà xây dựng sự nghiệp và công danh cho mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.