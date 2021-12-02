Tử vi thứ Sáu 3/12/2021: tuổi Ngọ công việc gặt hái được nhiều thành công, tuổi Tý có cơ hội kiếm tiền tốt

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 3/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý có một ngày sảng khoái và vô cùng dễ chịu, những nỗ lực của bạn trong quá khứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Hôm nay, Tý cũng có cơ hội kiếm tiền tốt, người kinh doanh buôn bán ra ngoài nhiều hơn thì tiền càng dễ vào tay. Ngoài ra, có những người bất ngờ liên lạc hoặc gặp gỡ với bạn, khiến bạn rất vui.

Hôm nay Sửu làm việc gì cũng bốc đồng, cẩu thả, có phần thiếu suy nghĩ. Điều này khiến Sửu không những dễ bị lãnh đạo trách phạt trong công việc mà còn có thể làm giảm ấn tượng của bạn trong mắt mọi người. Về sức khỏe , Sửu dễ cảm thấy chóng mặt, bạn cần chú ý lưu thông khí trong nhà.

Hôm nay Sửu làm việc gì cũng bốc đồng, cẩu thả, có phần thiếu suy nghĩ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dần thẳng thắn và trung thực, có gì nói nấy nhưng vì bộc trực quá mà bạn sẽ khiến đồng nghiệp hiểu lầm, bạn nên đứng ở vị trí của đối phương để nhìn nhận vấn đề, điều này sẽ mang lại may mắn cho bạn. Khi có thời gian, Dần hãy rủ đồng nghiệp và bạn bè đi tập thể dục, việc này không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn nâng cao tình bạn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão phải chịu nhiều áp lực và bạn dễ mang cảm xúc không tốt vào công việc, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ của cả tập thể, đồng thời dễ bị đồng nghiệp chỉ trỏ. Ngoài ra, tâm trạng không tốt khiến Mão dễ xảy ra cãi vã, xích mích với người khác. Lời khuyên dành cho Mão là bạn nên mỉm cười với mọi người nhiều hơn, nhẫn nhịn có thể khiến mối quan hệ hài hòa hơn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hôm nay phải chịu nhiều áp lực khiến bạn cảm thấy như đang có cả quả núi đè lên người vậy, bạn cần phải điều chỉnh lại tâm trạng, lúc đó mọi việc mới suôn sẻ được. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các cá nhân không được tốt cho lắm, Thìn nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói để tránh làm mất lòng người khác.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 3/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ có một ngày vượng phát, bạn dễ nhận được tin vui bất ngờ về tiền bạc hoặc có thể nhận được quà cáp từ bạn bè, người thân. Vận trình tình cảm thăng hoa, người độc thân có cơ hội thoát kiếp FA nhưng quan trọng là bạn có biết nắm bắt hay không mà thôi, những người đang yêu nên quan tâm tới đối phương hơn và tìm cách hâm nóng tình cảm đôi lứa.

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 3/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ có một ngày vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay là một ngày cát lành với những người tuổi Ngọ, bạn làm việc rất hiệu quả và gặt hái được nhiều thành quả cao khiến người xung quanh ghen tị. Tình hình tài chính khởi sắc, Ngọ có nhiều khoản tiền liên tục đổ vào tài khoản, đó có thể là tiền thưởng, tiền lương hoặc các khoản thu phụ từ công việc ngoài luồng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 3/12/2021, Mùi là người ít nói và khiêm tốn, không bộc lộ bản thân quá nhiều, nhưng luôn nhiệt tình với đồng nghiệp và bạn sẽ chủ động giúp đỡ người khác giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc, từ đó thiết lập mối quan hệ tốt giữa các cá nhân. Nhưng hôm nay tốt nhất là Mùi nên tránh xa những người “bạn hờ” vì họ có thể phá hỏng vận khí tốt của bạn đấy.

Tuổi Thân

Thân có suy nghĩ nhanh nhạy, quyết đoán trong mọi việc, chỉ cần bạn nỗ lực một chút là sẽ được đền đáp xứng đáng. Hôm nay Thân nếu có ý tưởng, sáng tạo nào mới thì bạn nên mạnh dạn đề xuất, bạn sẽ dễ nhận được sự đồng tình của các cấp lãnh đạo. Bên cạnh đó, Thân còn được quý nhân giúp đỡ nên bạn sẽ có cơ hội bàn chuyện làm ăn lớn, hứa hẹn sẽ kiếm được một khoản khổng lồ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, người tuổi Dậu có năng lực siêu phàm, suy nghĩ chủ động, tài lộc vượng phát, bạn đầu tư một sẽ nhận về ba. Trong công việc, Dậu được quý nhân chiếu cố nồng hậu nên hôm nay rất thích hợp để bạn bàn bạc hợp tác với người khác, hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả cấp số nhân với công sức một nửa.

Theo tử vi hôm nay, người tuổi Dậu có năng lực siêu phàm, suy nghĩ chủ động, tài lộc vượng phát, bạn đầu tư một sẽ nhận về ba. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tâm trạng của những người tuổi Tuất trong ngày hôm nay có thể nói là rơi xuống đáy vực, bạn không chỉ dễ xảy ra cãi vã, xung đột với người khác mà chính bạn cũng có suy nghĩ tiêu cực nên hiệu quả công việc thấp. Ngoài ra, nếu sức khỏe ngày càng giảm sút, có đau ốm vặt thì bạn nên đi khám hoặc dùng thuốc điều trị kịp thời nếu cảm thấy khó chịu, tránh để bệnh nặng hơn.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 3/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi bị hung tinh đeo bám nên dù đi làm hay hẹn hò với ai đó thì bạn đều có thể đến muộn, công việc cần gấp rút hoàn thành cũng bị trì hoãn nghiêm trọng. May thay, tình duyên lại nở rộ, người độc thân có cơ hội tiến xa hơn với người mình thích và thiết lập mối quan hệ lãng mạn, người đang yêu phải tăng cường giao tiếp với đối phương để tránh cảm giác xa lạ.

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