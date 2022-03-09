Tử vi thứ Năm ngày 10/3/2022: tuổi Thân công việc suôn sẻ thuận lợi, tuổi Ngọ nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng tiến

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 10/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý khá dễ nổi nóng, khó giữ bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc. Vậy nên bạn thường hay nói hoặc có hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nếu không sớm giải quyết sẽ có thể dẫn tới đôi lứa đôi ngả. Cũng chính vì thế mà thời gian này, bản mệnh vô cùng mệt mỏi, thậm chí có lúc nghĩ tới buông tay.

Hôm nay, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Dù có những chuyện cần phải chi tiêu nhưng đều đã nằm trong dự kiến. Các khoản tích lũy trước đó cũng đảm bảo cho bạn một nguồn tài chính ổn định.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, điềm báo thị phi ập đến gây một phen sóng gió, lao đao với người tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Những suy nghĩ, hành động cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt có thể khiến bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân. Đối phương đi đến đâu cũng đơm đặt những điều sai sự thật về mệnh chủ, cản trở công việc của bạn.

Đường kiếm tiền gặp nhiều trắc trở, tiền bạc khó đến tay. Có vẻ như bản mệnh đang đi theo con đường không phù hợp, chẳng những mất tiền mà còn gặp phải nhiều chuyện rắc rối phía sau.

Ngược lại, chuyện tình cảm của con giáp lại rất như ý. Bản mệnh may mắn có một người bạn đời rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia và thông cảm cho những khó khăn của bạn.

Xem tử vi con giáp, điềm báo thị phi ập đến gây một phen sóng gió, lao đao với người tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của những người tuổi Dần không được thuận lợi trong ngày hôm nay khi những tranh chấp, cãi vã có thể xảy ra. Bạn cần tránh đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp và cả cấp trên của mình. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn cách diễn đạt uyển chuyển, tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân lợi dụng để gây bất lợi cho bạn.

Con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình, chấm dứt tháng ngày cô đơn, lẻ loi trước đó.

Với các cặp đôi, bạn và người ấy đã trải qua những khó khăn, gian khổ cùng nhau, giờ là lúc mà cả 2 có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng những điều tốt đẹp sắp tới.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão cần hết sức thận trọng trong công việc vào ngày hôm nay. Bạn không nên chủ quan bởi rất có thể những công việc tưởng chừng như thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ.

Điềm báo tử vi cho thấy tiểu nhân lăm le, ném đá giấu tay cũng chỉ vì ghen tị với những thứ bạn đang có nên tìm cách hãm hại. Hàng loạt rắc rối xảy ra cùng lúc khiến tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng theo đó. Nếu không kiểm soát cảm xúc tốt, bạn sẽ khó lòng tập trung vào công việc, hiệu quả làm việc giảm đi trông thấy.

Chuyện tình cảm cũng có những tín hiệu đáng mừng. Tuy đôi bên vẫn có cãi vã, giận hờn đôi chút, nhưng sau đó nhanh chóng làm lành, không ai còn hờn dỗi. Với người độc thân, gia đình luôn là điểm tựa vững vàng về tinh thần cho bạn.

Tuổi Thìn

Hôm nay, người tuổi Thìn có phần quyết đoán, linh hoạt hơn khi giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn đọng từ lâu. Công việc có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng bạn chớ nên khoe khoang, kiêu ngạo kẻo rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân hãm hại.

Thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta sẽ giúp bạn hạn chế được rất nhiều rắc rối không đáng có. Hãy cứ làm tốt việc của mình, công sức của bạn đều sẽ được ghi nhận xứng đáng.

Về mặt tình cảm, bạn không cần thể hiện quá nhiều, chỉ cần tự tin vào bản thân mình, hạnh phúc sẽ tự tìm đến với bạn.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 10/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, đây là thời điểm khả năng sáng tạo tuyệt vời của bạn được thể hiện. Hãy áp dụng nó vào công việc, bạn sẽ giành được rất nhiều lợi thế bất ngờ.

Vận trình tài lộc ổn định, người tuổi Tỵ không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính trong hôm nay. Tuy nhiên bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu.

Vận trình tình cảm không được như mong đợi. Bạn cần chú trọng hơn tới việc kiểm soát cảm xúc của mình để không ảnh hưởng tới tình yêu với nửa kia.

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 10/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, đây là thời điểm khả năng sáng tạo tuyệt vời của bạn được thể hiện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, luồng suy nghĩ của người tuổi Ngọ dễ rơi vào bế tắc, không đủ minh mẫn giải quyết công việc khiến mọi thứ dễ bị chồng chéo, càng nóng vội xử lý càng gây phản tác dụng.

Tuy nhiên, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng tiến, đặc biệt là người làm kinh doanh sẽ đoán nhận thêm nhiều tin vui bất ngờ.

Vận tình trình cảm cũng vô cùng tươi đẹp, bản mệnh có thể an tâm tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người ấy. Hãy chủ động hâm nóng tình cảm để tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 10/3/2022, công việc của người tuổi Mùi có thể phát sinh rắc rối bất cứ lúc nào. Bản mệnh cần phải cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo, vững vàng.

Hôm nay, bạn có thể gặp những rắc rối về tiền bạc, có điềm báo mất tiền, hao tài tốn của. Đặc biệt, bạn cần cẩn thận trong các khoản đầu tư có giá trị, nên tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi quyết định.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Tình cảm đang trên đà phát triển, tình yêu lứa đôi ngày càng nồng nàn và son sắt. Con giáp này cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất vì đã tìm được một nửa sinh ra như thể là dành cho mình.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Hôm nay, bản mệnh nhạy bén và linh hoạt hơn bao giờ hết, dễ dàng tìm ra được cơ hội để chuyển mình chỉ trong khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng biến giấc mơ thành hiện thực.

Cơ hội kiếm tiền tiềm năng được con giáp này nhìn ra trong khi nhiều người còn chưa kịp để mắt tới.

Vận trình tình cảm ổn định, bạn và nửa kia đang yêu nhau trong bình lặng, đôi lúc tưởng chừng như tình yêu giảm nhiệt trông thấy. Đừng chần chừ mà hãy nghĩ ra những cách để hâm nóng tình cảm của mình.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Dậu diễn ra thuận lợi. Các kế hoạch dần đi vào quỹ đạo hoạt động ổn định.

Tài lộc dư dôi, các dự án đầu tư, làm ăn đều tiến triển tốt cùng lúc mang đến cho bản mệnh sự thoải mái trong chi tiêu.

Vận trình tình cảm vô cùng khởi sắc, người độc thân được trao cho nhiều cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Những người đã lập gia đình có khoảng thời gian hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Dậu diễn ra thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. May mắn che chở mang tới cho người tuổi này khá nhiều cơ hội để thăng tiến trong ngày. Bạn nên tranh thủ thời gian này để bồi dưỡng thêm tri thức, kỹ năng chuyên môn vì nó sẽ giúp ích cho bản mệnh rất nhiều trong công việc sắp tới.

Con giáp này cũng đang có những cơ hội nâng cao nguồn thu nhập rõ ràng, quan trọng là có nhạy bén nắm bắt được hay không.

Vận trình tình cảm hài hoà, viên mãn. Ngũ hành tương sinh mang tới cho đôi lứa yêu nhau sự hoà hợp tới mức khó tin. Sự cảm thông, chia sẻ, đồng lòng và bao dung chính là sợi dây gắn kết tuổi Tuất và nửa kia với nhau dù có xa cách thế nào.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 10/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức tạp. Ảnh hưởng của hoạ tiểu nhân đeo bám nên con giáp này tiến hành việc gì cũng bị ngáng trở, phá hoại. Cách tốt nhất để hạn chế thất thoát từ việc này chính là tìm cho mình chỗ dựa vững vàng để đứng ra làm chủ mọi việc.

Vận trình tài lộc có hao hụt do có điềm báo hao tài tốn của. Bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong việc bảo quản tài sản cá nhân.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh dễ đối mặt với nhiều vấn đề bất lợi, mâu thuẫn và hiểu lầm chồng chất sẽ gián tiếp gây rạn nứt giữa các gặp đôi.

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