Tử vi thứ Năm 9/12/2021: tuổi Tuất gặt hái được thành tích cao trong công việc, tuổi Dần công việc suôn sẻ tài lộc cực vượng

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 9/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tý biết vận dụng đầu óc linh hoạt, tìm tòi nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu nắm bắt tốt thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đặc biệt càng về gần tối thì càng nhiều. Tuy nhiên, những người chỉ biết nhốt mình ở nhà và không tìm cách tiến bộ sẽ không cảm thấy may mắn.

Vận trình của những người tuổi Sửu hôm nay thăng trầm, xung quanh bạn sẽ xảy ra nhiều tai nạn, tranh chấp, bạn nên cẩn thận kẻo hối hận về sau. Nếu tâm trạng của Sửu đang tụt dốc, Sửu hãy ngừng làm việc vào ban đêm, thay vào đó bạn nên nghe nhạc, xem TV và nghỉ ngơi thật tốt.

Vận trình của những người tuổi Sửu hôm nay thăng trầm, xung quanh bạn sẽ xảy ra nhiều tai nạn, tranh chấp, bạn nên cẩn thận kẻo hối hận về sau. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dần hôm nay không những công việc suôn sẻ mà còn vượng tài lộc, đặc biệt nếu gặp may thì bạn còn có cơ hội trúng thưởng, được tặng quà cáp, có cổ tức cao hơn hẳn những người khác. Vì vậy, hôm nay là thời điểm hoàn hảo để Dần thư giãn, bạn hãy chia sẻ điều đó với gia đình bạn nhé!

Tuổi Mão

Hôm nay Mão được sao may mắn chiếu mệnh nên hung tinh không dám lại gần, nhờ vậy mà cảm hứng sáng tạo trong bạn tuôn trào không ngừng khiến người xung quanh ngưỡng mộ. Mão giao tiếp khéo léo, hôm nay rất thích hợp để bạn tổ chức các cuộc tụ họp, mở rộng các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn hôm nay có vận trình kém, tâm trạng thấp thỏm khiến bạn không thể tập trung vào công việc. Thìn cũng ít giao tiếp với người khác, bạn dễ bi quan và dễ nản lòng. Bên cạnh đó, Thìn cũng quá thẳng thắn mà có thể chọc tức kẻ xấu, vì vậy bạn nên chú ý hơn tới lời ăn tiếng nói của mình. Thìn cũng nên giao lưu với những người xung quanh nhiều hơn, bạn có thể học hỏi thêm rất nhiều điều mới từ người khác.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 9/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ là người sắc sảo và quyết đoán, tràn đầy năng lượng và suy nghĩ tinh tế, bạn dễ có những bước đột phá lớn trong công việc và đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Về tình cảm, hôm nay là ngày tốt để người độc thân tỏ tình, những người đã kết hôn nên cẩn thận để duy trì hôn nhân, đừng để chiến tranh lạnh kéo dài, điều này không có lợi cho sự phát triển của các mối quan hệ.

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 9/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ là người sắc sảo và quyết đoán, tràn đầy năng lượng và suy nghĩ tinh tế. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ hôm nay tâm trạng vui vẻ, vận trình sự nghiệp suôn sẻ và ổn định, bạn có nhiều ý tưởng mới lạ, kiên nhẫn làm việc thì có thể thu được nhiều lợi nhuận. Hôm nay Thìn cũng có nhiều thời gian để giải trí hoặc dành thời gian cho gia đình để gắn kết các mối quan hệ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 9/12/2021, người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều thất bại trong công việc trong ngày hôm nay. Lời khuyên cho bạn là không nên đơn độc mà hãy chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác để giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Ngoài ra, các mối quan hệ giữa các cá nhân cũng rất kém, bạn hãy thận trọng khi giao tiếp với người khác để tránh làm mất lòng họ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân giàu năng lượng, bạn đầu óc linh hoạt nên công việc rất thuận lợi, bạn có thể được người khác đánh giá cao và khẳng định năng lực làm việc của mình. Chỉ là thời tiết thay đổi nên bạn cần chú ý hơn để đề phòng cảm lạnh.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, người tuổi Dậu gặp khó khăn trong công việc, hiệu quả không cao, việc hợp tác với người khác không suôn sẻ, dễ xảy ra bất đồng quan điểm, tốt nhất bạn nên nhẫn nại giao tiếp. Tài lộc kém sắc, bạn có nhiều khoản chi phí phát sinh khiến ví tiền “mất máu”, khiến bạn chật vật, bữa đói bữa no.

Theo tử vi hôm nay, người tuổi Dậu gặp khó khăn trong công việc, hiệu quả không cao, việc hợp tác với người khác không suôn sẻ, dễ xảy ra bất đồng quan điểm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất hôm nay tràn đầy sức sống, bạn có thể gặt hái được thành tích cao trong công việc, được lãnh đạo tán dương, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Ngoài ra, Tuất sẽ có nhiều tin vui khác trong ngày hôm nay.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 9/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi tuy kiếm được tiền nhưng cũng tiền bạc không vững, bạn đừng quá tham lam kẻo “tham thì thâm”, mất tiền. Về tình cảm, Hợi vượng vận đào hoa, người độc thân dễ gặp được ý trung nhân của mình, các cặp đôi được tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

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