Tử vi thứ Năm 2/12/2021: tuổi Tuất được quý nhân giúp đỡ, tuổi Tý tài lộc sa sút ‘hao tài tốn của’

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 2/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tý tài lộc sa sút, bạn làm việc gì cũng lơ đễnh dẫn đến hao tài tốn của. Lời khuyên dành cho Tý là bạn nhất định phải giữ được sự nghiêm túc, chỉn chu trước đây, nếu không sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm. Về tình cảm, người độc thân có thể nhận được tin vui trong chuyện tình cảm, nhưng các cặp đôi lại dễ xảy ra mâu thuẫn, giữ bình tĩnh là cách giải quyết tốt nhất.

Hôm nay giữa thực tế và ý tưởng có một khoảng cách khá lớn, để thành công thì Sửu phải trải qua rất nhiều khó khăn, và nhiệm vụ sẽ không dễ dàng hoàn thành. Sửu nên tham khảo ý kiến ​​của những người xung quanh khi gặp sự cố, nhờ họ giúp đỡ thì công việc sẽ suôn sẻ và hoàn thành nhanh chóng hơn, bạn có thể về nhà sớm hơn.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dần hôm nay có thể được người khác khen ngợi, công nhận năng lực làm việc. Tài lộc của Dần thật đáng ghen tị, việc buôn bán thuận lợi giúp bạn có thu nhập rất tốt. Tuy nhiên, vận tình duyên không tốt, người độc thân có thể được người khác giới mời hẹn hò, nếu không phải mẫu người ưng ý thì bạn phải lịch sự từ chối, nếu không sẽ không tốt cho bạn đâu.

Tuổi Mão

Hôm nay Mão khá may mắn, bạn dễ mua được những món đồ tốt với giá hời. Công việc của Mão suôn sẻ, tất cả là nhờ vào tính cách điềm đạm, thận trọng và tỉ mỉ trong mọi việc của bạn. Ngoài ra, Mão còn có thêm thời gian để ở bên bố mẹ, tận hưởng niềm hạnh phúc được cưng chiều, trong lòng bạn sẽ ngập tràn hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hôm nay sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối, bạn làm việc gì cũng không yên tâm được, hiệu quả công việc vì thế mà sa sút. Đáng nói hơn, tâm trạng tồi tệ này sẽ kéo dài tới tối. Lời khuyên dành cho Thìn là bạn nên duy trì thái độ lạc quan, bạn cũng có thể tìm một người bạn để trò chuyện, bạn có thể được họ an ủi, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Người tuổi Thìn hôm nay sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối, bạn làm việc gì cũng không yên tâm được, hiệu quả công việc vì thế mà sa sút. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 2/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tỵ có suy nghĩ tích cực, bạn tràn đầy năng lượng, làm việc rất cẩn trọng, không dễ bỏ qua dù chỉ là một vấn đề nhỏ nên bạn sẽ hoàn thành công việc với thành tích cao. Không chỉ hoàn thành tốt công việc mà Tỵ còn rất quan tâm đến gia đình và bạn bè, hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng mối quan hệ.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Ngọ có tâm trạng thấp thỏm, giữa những gì bạn nghĩ và thực tế có khoảng cách quá lớn. Thêm vào đó, Ngọ gặp nhiều khó khăn, bạn cảm thấy tự ti về bản thân, không có đủ năng lực để vượt qua. May mắn thay, đào hoa vượng, người độc thân tuổi Ngọ dễ gặt hái được hạnh phúc, người đang yêu được tận hưởng mật ngọt của tình yêu.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 2/12/2021, hôm nay là một ngày may mắn với những người tuổi Mùi. Trong công việc, Mùi không có đối thủ cạnh tranh và áp lực, làm việc gì cũng dễ dàng nên bạn sẽ thu được thành quả gấp đôi với nửa công sức bỏ ra. Mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, bạn có thể gặp được những người bạn cùng chí hướng.

Tuổi Thân

Hôm nay Thân không có quá nhiều việc phải làm, bạn có thể tạm gác lịch trình bận rộn nhưng cũng không nên vì điều này mà thả lỏng bản thân, vì nếu quá lười biếng và bị lãnh đạo để mắt tới là điều không tốt. Ngoài ra, Thân cần tiết chế cảm xúc của mình và đừng lợi dụng tình cảm của người khác, nếu không rất dễ gây ra những tranh chấp không đáng có khiến bạn gặp rắc rối.

Hôm nay Thân không có quá nhiều việc phải làm, bạn có thể tạm gác lịch trình bận rộn nhưng cũng không nên vì điều này mà thả lỏng bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hôm nay, Dậu có một ngày bận rộn, nhưng bạn lại thiếu tập trung, không khơi dậy được năng lượng trong công việc hay cuộc sống. Lời khuyên dành cho Dậu là bạn nên vực lại tinh thần, suy nghĩ tích cực và lạc quan lên rồi bạn sẽ thấy mọi việc không khó như bạn nghĩ đâu. Ngoài ra, Dậu nên tìm cách thư giãn cho riêng mình, bạn có thể tâm sự với gia đình hoặc nói chuyện với bạn bè.

Tuổi Tuất

Tài lộc của những người tuổi Tuất trong ngày hôm nay rất tốt, bạn có quý nhân giúp đỡ nên tuy vất vả một chút trong sự nghiệp và cuộc sống nhưng bạn đều được đền đáp xứng đáng. Chuyện tình cảm thăng hoa, người độc thân không cần chủ động lấy lòng người khác giới thì họ cũng sẽ tự ngã vào lòng bạn, các cặp đôi đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 2/12/2021 của 12 con giáp cho thấy, Hợi tiếp nối vận may của ngày hôm trước, mọi việc khởi sắc, công việc tiến triển ổn định và bạn dễ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Hôm nay cũng là một ngày thích hợp để bạn tụ tập, Hợi hãy nhanh chóng rủ rê bạn bè đến chung vui, mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ được cải thiện đáng kể.

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